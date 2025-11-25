El ministro de Energía y Minas dice que el blackout se debió a una "cadena de eventos"

Joel Santos, ministro de Energía y Minas, la inauguración del Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías de la Empresa Generadora de Electricidad Itabo el 25 de noviembre de 2025. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

A dos semanas del apagón eléctrico que dejó a oscuras a todo el país, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, adelantó que el incidente fue ocasionado por una "cadena de eventos".

El funcionario reiteró que esta semana se presentará un informe con todos los detalles sobre los acontecimientos que provocaron el colapso del sistema eléctrico el pasado 11 de noviembre.

"Vamos a esperar el informe, porque realmente no es un solo hecho, es una cadena de eventos que es importante explicar, porque es un tema sumamente técnico", dijo.

Santos añadió que la investigación arrojará las previsiones correspondientes para que el evento no vuelva a repetirse.

"Lo importante del informe es que las medidas que debe contener se tomen, se les dé seguimiento y fortalezcan nuestro sistema para reducir las probabilidades de que un evento de esas características vuelva a suceder", expresó.

Además, informó que el informe contendrá una descripción cuantitativa de las pérdidas económicas ocasionadas por el evento.

El ministro se refirió al tema este martes, al concluir la inauguración del Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías de la Empresa Generadora de Electricidad Itabo, que cuenta con una capacidad de 7.5 megavatios y tuvo una inversión de más de ocho millones de dólares.