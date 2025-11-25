Arrestan al director distrital de Nisibón tras intentar impedir traslado de un transformador

Momento en que técnicos de Edeeste iniciaban el operativo para trasladar el transformador de potencia desde la subestación de Nisibón hacia Miches, en la provincia El Seibo. ( FUENTE EXTERNA )

El director del Distrito municipal de Nisibon, Rubén Montás, en la provincia La Altagracia, fue arrestado la mañana de este martes, por tratar de impedir el traslado de un transformador de potencia que se encontraba en la comunidad.

Tras la detención de Montás, que generó tremendo revuelo, las autoridades locales fueron a la cárcel Colón donde lo tenían detenido.

La gobernadora provincial Daysi De Óleo realizó gestiones que permitieron la liberación del director distrital de Las Lagunas de Nisibón, Rubén Montás, quien había sido detenido durante un operativo técnico de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) para trasladar un transformador de potencia hacia el municipio de Miches.

El incidente se produjo alrededor de las 5:00 de la mañana, cuando el funcionario municipal, acompañado de un comunitario, intentó impedir la salida del equipo desde la subestación de Nisibón, acción que generó tensiones y obstruyó temporalmente el desarrollo del operativo.

Al conocer el hecho, la gobernadora Daysi De Óleo se comunicó con Montás y posteriormente se trasladó al lugar donde estaba detenido el director distrital.

“Como representante del Poder Ejecutivo, mi deber es garantizar que se respeten los derechos del director distrital.”

Tras su mediación, Montás fue dejado en libertad mientras continúan las investigaciones oficiales.

“Mi función como gobernadora fue asegurar que al alcalde Rubén Montás se le respetaran sus derechos y que pudiera quedar en libertad, y luego que se hicieran las investigaciones del lugar”, explicó De Óleo.

Al salir en libertad, el funcionario expresó su agradecimiento por la intervención de la gobernadora:

“Aquí estamos tranquilos, ya estamos en libertad. La gobernadora me ayudó.”, declaró Montás.

Alcalde y directores distritales

Manolo Ramirez (Manolito), director distrital de Verón Punta Cana, expresó su preocupación y exigió mayor claridad en los procesos que afectan a sus comunidades.

Señaló que, en un inicio, se solicitó una explicación sobre por qué se pretendía llevar el transformador a otra zona sin la debida comunicación. Aunque valoraron positivamente que la situación fuera rectificada, insistieron en que hechos como este no pueden volver a ocurrir.

“Somos autoridades electas y siempre estaremos en defensa de nuestras comunidades y de nuestros municipios. Que esto no vuelva a repetirse”, expresó, Karina Aristy, alcaldesa del municipio Higüey.

Advirtiendo que, de no corregirse estos procedimientos, “van a tener que trancarnos a todos, absolutamente a todos”, señaló.

Edeeste se refiere al incidente en Nisibón y razones del traslado del transformador

Autoridades de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) ofrecieron declaraciones con relación a los hechos ocurridos la mañana de este martes en el distrito municipal Las Lagunas de Nisibón, donde se generó un incidente durante el traslado de un transformador de potencia.

Según explicó la empresa, el equipo estaba almacenado en la subestación de Nisibón por razones estratégicas, debido a la cercanía con Miches y a que la subestación local cuenta con seguridad y espacio adecuado. El transformador, sin embargo, no estaba destinado para ser instalado en Nisibón, ya que la subestación del distrito posee uno nuevo que opera por debajo del 50 % de su capacidad.

El funcionario de Edeeste señaló que en varias ocasiones se intentó movilizar el equipo hacia Miches, pero el director distrital, Rubén Montás, se oponía a la operación. “Lo visitamos al menos tres veces en el Palacio Municipal para explicarle la situación junto a técnicos de la empresa, pero mantuvo su postura”, explicó.

La empresa indicó que impedir el traslado en una ocasión anterior generó una pérdida aproximada de 1,500,000 pesos debido a los costos operativos del movimiento del transformador.

Actuación de las autoridades y liberación del director distrital

Durante el operativo de este martes, Edeeste solicitó a las fuerzas de seguridad crear un perímetro para evitar confrontaciones. Montás fue detenido al oponerse nuevamente al traslado, pero posteriormente fue liberado tras las gestiones de la gobernadora Daysi De Óleo.

La empresa aclaró que la detención no guarda relación con una solicitud presentada el pasado sábado durante una visita presidencial, como había circulado en rumores locales.

Destino del transformador y razones técnicas

Edeeste reafirmó que el transformador tenía como destino el municipio de Miches, provincia El Seibo, un polo turístico en expansión que requiere refuerzos en su infraestructura eléctrica. Mantenerlo almacenado sin uso —explicó la empresa— podría incluso deteriorar el equipo.

Además, informaron que continúan los trabajos de mejoras en toda la zona de concesión.