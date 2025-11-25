Edesur dice recupera energía y factura RD$46 millones por conexiones ilegales

La distribuidora de electricidad dijo que hay un incremento en la detección del fraude eléctrico. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa Edesur Dominicana informó que logró facturar, en solo 10 meses, más de 46 millones de pesos mediante la normalización de usuarios que estaban conectados de manera irregular a su red de distribución.

Desde enero a octubre de este año, fueron levantadas 340 actas por fraude y realizados 383 acuerdos conciliatorios, que permitieron a la distribuidora recuperar 2,929.910 kWh de energía eléctrica y facturar el citado monto.

Los indicadores evidencian un incremento sostenido en la detección del fraude eléctrico, gracias al trabajo realizado por los equipos técnicos y legales de la empresa, según destacó esa compañía mediante un comunicado de prensa.

La reactivación del Centro de Control de Telemedidas figura entre las acciones en la gestión de recuperación de energía y tiene como objetivo reducir las pérdidas de forma eficiente, permitiendo la rápida detección de anomalías y fraudes, así como control de reincidencias.

La distribuidora detalló que desde enero y hasta septiembre de este año, desarrolló 241,000 acciones contra las conexiones ilegales, incentivando la normalización y contribuyendo a mejorar la eficiencia operativa y a reducir las pérdidas técnicas.

Servicio prepago

Adicional, sostuvo que está inmersa en un plan de saneamiento de los módulos para el servicio prepago, que ha contribuido a eficientizar el suministro y a aumentar la cantidad de personas que adquieren energía bajo esta modalidad.

Edesur Dominicana exhortó a la ciudadanía a denunciar irregularidades y a seguir colaborando en los procesos de normalización como forma de contribuir al fortaleciendo la sostenibilidad del sistema eléctrico.