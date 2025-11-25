Se integra al SENI un sistema de almacenamiento para renovables con una capacidad de 7.5 megavatios

El sistema de almacenamiento de baterías de Itabo tiene la capacidad de retener hasta 7.5 megavatios de energía solar y eólica. Fue inaugurado este martes 25 de noviembre en la sede de la empresa. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

República Dominicana sigue ganando terreno en el sector de las energías renovables. Este martes fue inaugurado el nuevo Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías, con capacidad para integrarse al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) con 7.5 megavatios.

La infraestructura, de la Empresa Generadora de Electricidad Itabo, representó una inversión superior a los ocho millones de dólares (alrededor de 502 millones de pesos).

La instalación cuenta con tecnología de baterías de litio con enfriamiento automático, lo que permitirá una mejor integración de fuentes renovables y mayor resiliencia ante las variaciones en la demanda.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, indicó que este proyecto simboliza la visión de un país que avanza hacia una matriz más limpia, estable y resiliente. Recordó que el Gobierno tiene la proyección de integrar al sistema eléctrico alrededor de 1,000 megavatios de energía renovable.

Santos precisó que el almacenamiento de electricidad es el complemento esencial de las energías renovables. Se estima que, para alcanzar los niveles proyectados de crecimiento en energía limpia, se requieren al menos 500 megavatios.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/25/25112025-itabo-empresa-de-generacion-electrica-19-298d3d58.jpg El presidente Luis Abinader encabezando la inauguración del sistema de almacenamiento de baterías de Itabo, que tiene la capacidad de retener hasta 7.5 megavatios de energía solar y eólica. Fue inaugurado este martes 25 de noviembre en la sede de la empresa. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/25/25112025-itabo-empresa-de-generacion-electrica-22-b632d99f.jpg El sistema de almacenamiento de baterías de Itabo tiene la capacidad de retener hasta 7.5 megavatios de energía solar y eólica. Fue inaugurado este martes 25 de noviembre en la sede de la empresa. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

"El sistema BESS (por sus siglas en inglés) de Itabo es una pieza clave dentro de la estrategia nacional de transición energética, ya que contribuye a la estabilización de la red, mejora la calidad del suministro y facilita una mayor integración de fuentes renovables", manifestó.

El nuevo sistema de almacenamiento, desarrollado en alianza con Fluence Energy, emplea software con inteligencia artificial capaz de optimizar su rendimiento, anticipar mantenimientos y garantizar la seguridad operativa. En su ejecución se acumularon más de 26,000 horas-hombre sin accidentes, lo que refleja el compromiso de la empresa con la excelencia y la seguridad laboral.

Señaló, además, que con iniciativas como esta, República Dominicana se consolida como líder regional en soluciones energéticas innovadoras, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Meta 2036 y los compromisos del país en materia de descarbonización.

El acto de inauguración fue encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, y contó con la presencia de los ministros Joel Santos y Víctor Bisonó (Industria y Comercio), así como del presidente del Consejo de Administración de la Empresa Generadora de Electricidad Itabo (Egeitabo) y Edwin de los Santos es el gerente general de la empresa.