Raquel Peña inaugura planta fotovoltaica más grande del Caribe

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, inauguró ayer el mayor complejo fotovoltaico de Centroamérica y el Caribe, Cotoperí Solar (162.6 MWp), ubicado en Guaymate, La Romana.

Según una nota de prensa, el proyecto, compuesto por tres plantas solares, generará anualmente 286 GWh de energía limpia y evitará la emisión de más de 210,000 toneladas de CO, equivalente a la siembra de más de cinco millones de árboles.

"La inauguración de este complejo fotovoltaico refleja el camino que estamos recorriendo hacia una matriz energética más diversa y sostenible. Esta obra expresa cooperación, visión y confianza en la República Dominicana", afirmó Peña.

La vicemandataria resaltó que durante su construcción se generaron más de 600 empleos directos e indirectos, dinamizando la economía local y demostrando que la energía renovable impulsa desarrollo, oportunidades y bienestar.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que el parque producirá cerca de 286 mil MWh al año, suficientes para abastecer a más de 95 mil hogares dominicanos y evitar más de 210 mil toneladas de CO2.

Cotoperí Solar es el segundo proyecto fotovoltaico que Acciona Energía desarrolla en el país, tras la inauguración de Calabaza I en 2023.

El complejo ha impulsado, además, iniciativas sociales que fomentan el desarrollo local, beneficiando a más de 3,500 personas mediante formación técnica, oportunidades laborales y campañas de educación vial.

En el acto participaron el presidente y CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales; el presidente ejecutivo de JMMB República Dominicana, Juan José Melo; y el CEO de Grupo País, Juan Carlos País.

Acciona Energía posee el 51 % del proyecto, mientras que Cotosolar Holding detenta el 49 %, integrado por el JMMB Fondo de Energía Sostenible (FES), administrado por JMMB Funds, Grupo País y otros inversionistas minoritarios.

En colaboración con el Centro Arcoíris y la fundación acciona.org, Cotoperí Solar impulsa mejoras en acceso al agua y saneamiento en comunidades vulnerables de Bajos de Haina, beneficiando a más de 4,500 personas.

Acciona Energía construye también la planta solar Pedro Corto (82.69 MWp), que ampliará aún más la capacidad renovable del país.

Grupo País y el JMMB Fondo de Energía Sostenible (FES) mantienen inversiones que superan los 710 MWp de capacidad instalada, consolidando su rol como actores relevantes de la transición energética dominicana.

