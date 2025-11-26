Refidomsa presenta los avances de sus primeros 100 días de gestión

Samuel Pereyra, presidente de Refidomsa, quien presenta de los resultados de sus primeros 100 días de gestión. ( FUENTE EXTERNA )

La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) dio a conocer los resultados correspondientes a sus primeros 100 días de gestión bajo la presidencia de Samuel Pereyra, período en el que se ejecutaron acciones orientadas a fortalecer su operación y a ampliar sus áreas de servicio.

Entre los avances presentados, la empresa informó que obtuvo la autorización para reexportar productos refinados, lo que abre la posibilidad de participar en nuevos mercados y constituye un paso hacia su internacionalización. También incorporó el servicio de bunkering para embarcaciones, ampliando la oferta del país en el comercio marítimo y energético regional.

Durante la presentación, Pereyra señaló que la gestión se ha enfocado en planificación y eficiencia, con el objetivo de contribuir a la seguridad energética del país.

En el ámbito operativo, Refidomsa definió lineamientos para aumentar su capacidad de almacenamiento de combustibles y revisó los mecanismos de coordinación con los sindicatos de transportistas, con el fin de asegurar la continuidad en la distribución.

Iniciativas de carácter social

La empresa también reportó iniciativas de carácter social ejecutadas a través de su fundación, entre ellas o perativos de asistencia a familias afectadas por fenómenos naturales en Azua, el Distrito Nacional y Haina.

Asimismo, destacó la alianza con Nature Power para la provisión de agua potable y energía en comunidades de Los Negros, Azua, así como acuerdos de apoyo a tratamientos médicos a través de la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil y jornadas de sensibilización en salud.

Paralelamente, Refidomsa implementó medidas de modernización institucional, que incluyen mejoras tecnológicas, ajustes de procesos internos y la optimización de sus canales de atención.

La institución afirma que estos primeros 100 días representan el inicio de una etapa centrada en orden administrativo, planificación y evaluación de resultados, con miras a fortalecer su desempeño en el sector energético nacional.