×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Refidomsa
Refidomsa

Refidomsa presenta los avances de sus primeros 100 días de gestión

Entre los avances presentados, la empresa informó que obtuvo la autorización para reexportar productos refinados, lo que abre la posibilidad de participar en nuevos mercados

    Expandir imagen
    Refidomsa presenta los avances de sus primeros 100 días de gestión
    Samuel Pereyra, presidente de Refidomsa, quien presenta de los resultados de sus primeros 100 días de gestión. (FUENTE EXTERNA)

    La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) dio a conocer los resultados correspondientes a sus primeros 100 días de gestión bajo la presidencia de Samuel Pereyra, período en el que se ejecutaron acciones orientadas a fortalecer su operación y a ampliar sus áreas de servicio.

    Entre los avances presentados, la empresa informó que obtuvo la autorización para reexportar productos refinados, lo que abre la posibilidad de participar en nuevos mercados y constituye un paso hacia su internacionalización. También incorporó el servicio de bunkering para embarcaciones, ampliando la oferta del país en el comercio marítimo y energético regional.

    Durante la presentación, Pereyra señaló que la gestión se ha enfocado en planificación y eficiencia, con el objetivo de contribuir a la seguridad energética del país.

    • En el ámbito operativo, Refidomsa definió lineamientos para aumentar su capacidad de almacenamiento de combustibles y revisó los mecanismos de coordinación con los sindicatos de transportistas, con el fin de asegurar la continuidad en la distribución.
    RELACIONADAS

    Iniciativas de carácter social 

    La empresa también reportó iniciativas de carácter social ejecutadas a través de su fundación, entre ellas operativos de asistencia a familias afectadas por fenómenos naturales en Azua, el Distrito Nacional y Haina.

    Asimismo, destacó la alianza con Nature Power para la provisión de agua potable y energía en comunidades de Los Negros, Azua, así como acuerdos de apoyo a tratamientos médicos a través de la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil y jornadas de sensibilización en salud.

    Paralelamente, Refidomsa implementó medidas de modernización institucional, que incluyen mejoras tecnológicas, ajustes de procesos internos y la optimización de sus canales de atención.

    La institución afirma que estos primeros 100 días representan el inicio de una etapa centrada en orden administrativo, planificación y evaluación de resultados, con miras a fortalecer su desempeño en el sector energético nacional.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.