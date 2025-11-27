Los fondos de pensiones han financiado 23 proyectos eléctricos

Joel Santos, ministro de Energía y Minas. ( FUENTE EXTERNA )

Los fondos de pensiones han sido utilizados para financiar 23 macroproyectos eléctricos en la República Dominicana, con aportes que superan los 1,097 millones de dólares, principalmente en generación solar, eólica y térmica, según comunicó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

Santos, quien habló durante la inauguración del Parque Fotovoltaico Cotoperí, ubicado en Guaymate, La Romana, informó que esos financiamientos impulsan tanto el crecimiento del sector eléctrico como el desarrollo sostenible del país.

“Esta inversión, equivalente al 5.59 % del portafolio total, ha impulsado proyectos que en conjunto suman 2,685 megavatios de capacidad”, expresó.

El funcionario subrayó que el nuevo parque representa un paso decisivo hacia una matriz energética más limpia y moderna, afirmando que el proyecto, compuesto por tres plantas solares con una capacidad instalada de 163 MWp, producirá cerca de 286 mil MWh al año, suficientes para abastecer a más de 95,000 hogares.

Asimismo, destacó que evitará la emisión de más de 210,000 toneladas de dióxido de carbono, contribuyendo a la meta nacional de descarbonización.

Impacto social

Durante su intervención, también destacó el impacto social del proyecto, al agregar que “su construcción generó 600 empleos, beneficiando directamente a familias de La Romana. La transición energética no solo se mide en megavatios, sino también en oportunidades para nuestra gente”.

El acto fue encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, junto a ejecutivos de Acciona Energía, JMMB y Grupo País.

Santos reconoció el compromiso de estas entidades y resaltó que la participación conjunta de capital extranjero, nacional y de fondos de pensiones “reafirma la fortaleza, estabilidad y competitividad del sector energético dominicano”.

En el acto participaron, además, José Manuel Entrecanales, presidente y CEO de Acciona; Juan José Melo, presidente ejecutivo de JMMB República Dominicana y Juan Carlos País, CEO de Grupo País.