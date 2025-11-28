La ETED dice prioriza inversiones para avanzar en la expansión de líneas de alto voltaje

El administrador de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Alfonso Rodríguez, afirmó que la institución prioriza inversiones para avanzar en la expansión de líneas de alto voltaje, la repotenciación de la infraestructura existente y la incorporación de sistemas de almacenamiento, elementos que dijo constituyen pilares del nuevo plan estratégico institucional.

Al hablar en el panel "Modernización y retos del sistema eléctrico dominicano (visión pública)", Rodríguez indicó que la ETED, como habilitador de la infraestructura requerida para la presente y futuras fases de la transición energética en el país, inició la reformulación de su plan de inversión, en alineación con el nuevo Plan Energético Nacional (2025-2038), presentado por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

La ETED, a través de su administrador general, y en su rol de catalizador de infraestructura resiliente, moderna y baja en carbono para la transición energética, formó parte de los diálogos sobre energía y cambio climático, auspiciados por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Fundación Madre y Maestra y la asociación de egresados de esa academia.

Energía y cambio climático

Este espacio de diálogo entre gobierno, empresariado y academia contribuye a que el nexo "energía y cambio climático" continúe permeando el diseño de políticas públicas, reafirmando la importancia de articular esfuerzos para construir un sistema eléctrico más eficiente, moderno y resiliente, según establece una nota de prensa.

El funcionario participó junto a representantes de las instituciones responsables de la regulación y operación del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), incluyendo el superintendente de Electricidad, Andrés Astacio; el director de la CNE, Edward Veras, y el gerente general del Organismo Coordinador, Manuel López San Pablo.

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana es una compañía eléctrica estatal descentralizada, cuyo objetivo es construir, expandir y operar el SENI, para proveer servicios de transporte de energía eléctrica en alta tensión y telecomunicaciones por fibra óptica en todo el territorio nacional.