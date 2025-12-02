Energía 2000 entrará al SENI a inicios de 2026 con 414 MW como una de las plantas más modernas de RD

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, junto a miembros del Gabinete Eléctrico y ejecutivos de Energía 2000 durante una visita de seguimiento al proyecto. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó que la planta generadora Energía 2000, en construcción en el municipio Pepillo Salcedo, entrará en operación durante la primera parte de 2026 como una de las unidades más modernas y eficientes del país. El proyecto aportará 414 megavatios (MW) al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), una vez inicie su inyección al sistema.

Santos realizó una visita de supervisión junto a miembros del Gabinete Eléctrico para verificar los avances de la obra y el cumplimiento del cronograma. Durante el recorrido, destacó que la nueva capacidad instalada será fundamental para fortalecer la confiabilidad, la estabilidad y la seguridad operativa del sistema eléctrico nacional.

Según explicó el ministro, Energía 2000 operará con tecnología de ciclo combinado y cuenta con turbinas de gas y vapor diseñadas bajo altos estándares. "Será una de las plantas más modernas de la región y una de las unidades más eficientes del país. Esta planta contribuirá a reducir los costos medios de operación del sistema eléctrico integrado", señaló.

El funcionario indicó que los progresos observados permiten proyectar que la planta estará lista para comenzar la inyección de energía en los primeros meses de 2026.

"Hemos podido constatar avances significativos en todas las áreas del proyecto. Felicitamos a los constructores y a la empresa Energía 2000 por la forma organizada y eficiente en que se está ejecutando esta obra", expresó.

Santos destacó que este proyecto forma parte de las iniciativas estratégicas del Gobierno para robustecer la matriz energética, hacerla más resiliente y sostenible, y asegurar una base de generación firme para los próximos años.

Se mantiene el pronograma

Por su parte, Jaime Santana, presidente de Energía 2000, aseguró que los trabajos avanzan conforme al cronograma y reiteró el compromiso de entregar la planta en el plazo previsto. Indicó que se proyecta capacidad de inyección energética durante la primera parte de 2026 y agradeció el respaldo del Estado para garantizar la entrada en operación de esta obra estratégica.

Durante la visita, acompañaron al ministro el administrador general de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Alfonso Rodríguez; el superintendente de Electricidad, Andrés Astacio; y el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Edward Veras.

La construcción de la planta inició en diciembre de 2022 y se trata de una de las unidades de generación más grandes y modernas del país. Su entrada en operación reforzará el suministro eléctrico en la zona norte y contribuirá a equilibrar la histórica concentración de generación en la región Este, fortaleciendo la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico dominicano.