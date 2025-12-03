Edeeste ejecutará repotenciación de subestación de Miches para aumentar capacidad de servicio

La empresa instalará nuevo transformador de potencia de 14 MVA en la subestación local. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que ejecutará este miércoles una intervención clave para el sistema eléctrico de Miches, con la instalación de un nuevo transformador de potencia de 14 MVA en la subestación local.

De acuerdo a un comunicado de la empresa, este equipo duplicará la capacidad actual, que opera con 7 MVA, y marca un paso decisivo en la repotenciación de la infraestructura energética del municipio.

La mejora forma parte del plan de ampliación y modernización del sistema de distribución en esta zona turística en expansión, y está orientada a fortalecer la estabilidad, la eficiencia y la capacidad de carga necesarias para acompañar el acelerado crecimiento de la demanda energética asociado al desarrollo turístico del área.

El proyecto también contempla la readecuación completa de la subestación, una acción que beneficiará a más de 6,500 clientes y que permitirá preparar la red para responder con mayor solidez a las necesidades presentes y futuras del municipio.

La alcaldesa de Miches, Luz María Mercedes Cabrera, valoró la intervención y destacó el impacto directo que tendrá en la calidad del servicio eléctrico.

"Gracias a Edeeste por entender que Miches necesitaba ese transformador de potencia, que significará un cambio positivo en el servicio energético", expresó.

Los trabajos beneficiarán a los circuitos MICH01 y MICH02, que abarcan sectores como Centro de la Ciudad, El Asfalto, El Cementerio, Miramar, La Jabilla, Los Franceses, Borinquén, Los Mameyes, Pueblo Nuevo.

También La Gina, La Culebra, Arroyo Rico, Cabezú, Magua, Las Cañitas, Capitán, Juan Pablo Duarte, así como las carreteras Miches–Sabana de la Mar y Miches–Las Lagunas de Nisibón.

Compromiso con el pago

Finalmente, la empresa destacó que la sostenibilidad de esta inversión depende del compromiso ciudadano con el pago del servicio eléctrico, lo que permitirá continuar fortaleciendo la infraestructura energética del municipio. Edeeste reafirmó su compromiso de impulsar mejoras que apoyen el crecimiento sostenible de Miches y garanticen un sistema eléctrico confiable para residentes y visitantes.