BID evalúa de forma satisfactoria programas de Edesur

Una misión técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó una evaluación satisfactoria a la gestión de las salvaguardas ambientales y sociales en dos programas de infraestructura eléctrica que ejecuta Edesur Dominicana, orientados a mejorar la distribución, reducir pérdidas y avanzar en eficiencia energética.

Durante la supervisión, los especialistas visitaron varias obras en ejecución y verificaron el cumplimiento de las medidas preventivas contempladas. El jefe de equipo de los programas, Héctor Baldivieso, destacó en un informe que ambas iniciativas mantienen un desempeño considerado "satisfactorio", indica una nota de prensa.

Programas evaluados

El Programa de Expansión de Redes y Reducción de Pérdidas Eléctricas en Distribución incluye la construcción de siete nuevas subestaciones, la habilitación de campos de transformación en otras cinco ya existentes y mejoras destinadas a aumentar la capacidad operativa de Edesur para atender la creciente demanda eléctrica.

Mientras, el Programa de Eficiencia Energética, financiado por el BID y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), contempla la instalación de alumbrado público moderno en sectores del Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste y San Cristóbal, con el fin de reducir el consumo eléctrico y contribuir a la disminución de emisiones.

Como parte de la visita, la misión recorrió las subestaciones Centro de Operaciones de Herrera (Santo Domingo Oeste), Arroyo Hondo y Metropolitano, ubicadas en el Distrito Nacional, todas en proceso de intervención.

Objetivos generales Edesur señaló que los programas buscan elevar la eficiencia del sistema de distribución eléctrica, disminuir pérdidas técnicas y apoyar la transición hacia un consumo energético más racional, especialmente en espacios públicos vinculados a la seguridad ciudadana y el turismo.