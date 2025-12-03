Sector minero duplica recaudaciones hasta RD$25,062 millones y eleva la IED a US$420.6 millones

La Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) presentó el Reporte Sectorial: Entorno Macroeconómico Minero – Noviembre 2025, elaborado por la firma Despradel & Asociados (DASA), que confirma la recuperación y el dinamismo del sector minero dentro del desempeño general de la economía nacional.

Según el documento, mientras la economía dominicana creció un 2.0 % durante los primeros diez meses de 2025, la explotación de minas y canteras registró un crecimiento acumulado de 3.7 % al mes de septiembre, revirtiendo la contracción de -6.5 % observada en igual período de 2024.

Fuerte impulso a las exportaciones y las divisas

El informe detalla que, a octubre de 2025, las exportaciones mineras alcanzaron US$2,087.3 millones, lo que representa un aumento interanual de 42.2 %. Solo en octubre, el valor FOB exportado ascendió a US$274.6 millones, un incremento cercano al 47 % respecto al mismo mes del año anterior.

Estas exportaciones constituyeron el 56.7 % de las exportaciones nacionales y alrededor del 11 % de las divisas corrientes generadas por el país ese mes.

El reporte destaca, además, que la minería continúa posicionándose entre los principales generadores de divisas, junto con las remesas, el turismo, las zonas francas y las exportaciones no mineras, reforzando su papel estratégico en la balanza de pagos.

Ventas y recaudaciones fiscales al alza

De acuerdo con los datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), las ventas acumuladas del sector de explotación de minas y canteras totalizaron RD$119,644 millones entre enero y septiembre de 2025, registrando un crecimiento interanual de 42.4 %. Del total, cerca del 87 % correspondió a exportaciones.

En materia fiscal, las recaudaciones provenientes del sector minero ascendieron a RD$25,062 millones al cierre del tercer trimestre de 2025, cifra que representa un incremento de 109 % respecto al mismo período del año anterior.

Inversión extranjera, empleo y salarios de calidad

El flujo de inversión extranjera directa (IED) hacia la minería sumó US$420.6 millones al segundo trimestre de 2025, equivalente a un aumento de 439 % frente al mismo período de 2024. Con este resultado, la minería concentró cerca del 14.5 % de la IED total, posicionándose como el tercer mayor receptor después del sector eléctrico y el turismo.

En el ámbito laboral, los registros de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) muestran que el sector minero privado emplea a 7,199 trabajadores, un crecimiento de 6.1 % interanual. El salario promedio alcanza RD$74,787.65, equivalente al 196 % del salario promedio nacional (RD$38,166.72), lo que refleja su contribución en empleos formales, estables y mejor remunerados.

CAMIPE resalta los logros

"El comportamiento de las exportaciones, las recaudaciones y la inversión extranjera confirma que la minería responsable ya es uno de los principales pilares de la economía dominicana y una fuente clave de divisas, empleos de calidad y desarrollo para las comunidades", afirmó Martín Valerio Jiminián, director ejecutivo de CAMIPE.

Agregó que "estos resultados reafirman la importancia de contar con un marco regulatorio moderno, estable y competitivo que permita consolidar los proyectos existentes y viabilizar nuevas inversiones, manteniendo siempre los más altos estándares ambientales y sociales".