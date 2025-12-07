Entregan varios proyectos de electrificación rural con inversión superior a los RD$37 millones

El ministro Joel Santos dejó inauguradas las obras de electrificación. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) entregó este fin de semana varios proyectos de electrificación rural en las provincias El Seibo y Monte Plata, con una inversión que supera los 37 millones de pesos, beneficiando a cerca de 500 familias de seis comunidades rurales.

Las localidades favorecidas son El Cuey, Pedro Sánchez y La Gorreta (sección Mata de Palma), en El Seibo; así como El Desvío, Los Capaces, Los Pajones, El Mogote y La Jagüita, en el distrito municipal Mamá Tingó, Don Juan, en Monte Plata.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, destacó que estos proyectos son parte del compromiso del presidente Luis Abinader de llevar energía a cada rincón del territorio nacional.

Santos explicó que las instalaciones entregadas, muchas de ellas basadas en energía solar, garantizan un suministro estable, reducen costos, incrementan las oportunidades productivas y elevan la calidad de vida.

Exhortó a los comunitarios a cuidar las obras y hacer un uso racional de la energía. "Estas instalaciones son de ustedes. Su buen uso garantizará que esta luz siga acompañando su crecimiento y bienestar", afirmó.

Los proyectos

En El Cuey se instalaron sistemas fotovoltaicos para 22 familias, cada uno compuesto por un panel solar de 555 Wp, inversor, regulador y batería, para una potencia total de 12.21 kWp y una inversión de 2.6 millones de pesos.

En Pedro Sánchez se colocaron 30 paneles solares de 555 Wp, con sus kits completos, alcanzando una potencia instalada de 16.65 kWp para igual número de viviendas, con una inversión de 3.1 millones de pesos.

En La Gorreta, sección Mata de Palma, se entregaron tres etapas de la extensión de redes eléctricas, con una inversión de RD$9.8 millones de pesos, ampliando el alcance del servicio formal en esta zona.

En Los Capaces y Los Pajones, se colocaron 61 postes, 2,454 metros de líneas eléctricas, 106 acometidas y 31 luminarias LED, para una potencia instalada de 125 kVA y una inversión de 6.9 millones de pesos.

En la comunidad El Mogote se ejecutó la primera etapa de la rehabilitación y extensión de redes, beneficiando a 197 hogares con una inversión de 7.5 millones de pesos. Asimismo, en La Jagüita se instalaron nuevas redes eléctricas, favoreciendo directamente a 74 hogares y representando una inversión de 5.7 millones de pesos.

Estas iniciativas fueron ejecutadas por la Dirección de Electrificación Rural y Suburbana (DERS), dentro del Plan Nacional de Electrificación que impulsa el Gobierno, con el objetivo de llevar energía cada año a 4,000 hogares en comunidades apartadas del país.