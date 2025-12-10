Edesur pone en marcha plan de expansión y optimización eléctrica por más de RD$155 millones

Fachada de una de las sucursales de la empresa Edesur Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur Dominicana) inició este miércoles un plan intensivo de expansión y optimización de redes e infraestructuras eléctricas en diversas zonas de su área de concesión, con una inversión superior a los 155 millones de pesos.

La iniciativa busca garantizar la continuidad, estabilidad y sostenibilidad del servicio durante el período de mayor demanda energética.

Según informó la entidad mediante una nota de prensa, el proyecto contempla intervenciones en 10 subestaciones eléctricas y la construcción de nuevas líneas de distribución, lo que permitirá aumentar en más de 30 % la holgura operativa en áreas de alta densidad poblacional.

Además, se proyecta una reducción de pérdidas técnicas entre 10 % y 17 % en los circuitos intervenidos.

El plan incluye acciones para fortalecer la estabilidad operativa de las subestaciones Paraíso, UASD 138 kV, Los Prados, Matadero, Embajador, Centro de Operaciones de Herrera, Palamara, Bayona, Herrera 138 kV y Kilómetro 10½. También abarca trabajos correctivos en las redes de distribución para minimizar riesgos de interrupciones prolongadas por sobrecarga durante el próximo verano.

Edesur estima que estas intervenciones impactarán de manera directa a 400,000 clientes de unos 70 sectores del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

Las obras

Como parte del plan, la empresa ejecuta obras como la habilitación de un segundo campo de transformación y nuevas salidas de media tensión en la subestación Paraíso; la creación de una nueva salida en la UASD 138 kV; la ampliación de la capacidad operativa en Matadero; y la instalación de un transformador de 10-14 MVA en el Centro de Operaciones de Herrera.

También avanza en la habilitación de la subestación Alfa, de 40 MVA, para descargar la demanda de otras subestaciones mediante la transferencia de 25.9 MVA.

El proyecto incluye redistribuciones de carga en Los Prados y Palamara, así como un protocolo de interrupciones parciales y focalizadas necesarias para garantizar la seguridad del personal técnico durante las obras.

