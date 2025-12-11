Clinton e InterEnergy apoyan recuperación de Jamaica y avance energético tras el huracán Melissa

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton visitó Jamaica acompañado de Rolando González Bunster, presidente y CEO de InterEnergy Group, para evaluar los daños ocasionados por el huracán Melissa, considerado el fenómeno climático más severo que ha afectado al país en su historia reciente.

La delegación también revisó los avances en las labores de reconstrucción lideradas por la empresa energética en zonas estratégicas.

La visita, realizada en coordinación con las autoridades locales, permitió constatar afectaciones en infraestructura crítica y en comunidades que aún enfrentan condiciones delicadas.

El recorrido reafirmó el compromiso del expresidente Clinton con el Caribe y el respaldo a los esfuerzos de InterEnergy para restablecer la infraestructura energética, fortalecer la resiliencia climática y garantizar un servicio estable.

"El trabajo de InterEnergy en Jamaica es urgente y ejemplar. Es el tipo de liderazgo que necesita el Caribe ante desastres climáticos: reconstruir con más fortaleza, de manera más limpia y con las comunidades como prioridad", dijo Clinton a través de una nota de prensa.

Destacó, además, que la preparación del gobierno jamaiquino y su enfoque en financiamiento para la gestión de riesgos "han sentado bases sólidas para la recuperación".

Reconstrucción del parque solar Eight Rivers

Tras el paso del huracán, InterEnergy anunció la reconstrucción integral del parque solar Eight Rivers, en Westmoreland, una de las principales instalaciones de energía renovable de Jamaica. El proyecto restituirá la capacidad de generación dañada y dotará al sistema eléctrico de una infraestructura más resistente y eficiente.

La empresa informó que la iniciativa forma parte de un programa de inversión más amplio, que incluye la conversión a gas natural de las plantas Doctor Bird II y WKPP, con el objetivo de reducir emisiones y ampliar el acceso a energía más limpia y asequible para miles de usuarios.

Una alianza de más de dos décadas

La visita también pone de relieve la relación de más de 20 años entre InterEnergy y la Fundación Clinton, enfocada en iniciativas para enfrentar desafíos climáticos y sociales en América Latina y el Caribe.

"Jamaica ha sido un socio fundamental para InterEnergy", afirmó González Bunster. "Hoy renovamos nuestro compromiso con su recuperación. Reconstruiremos con más fuerza y sostenibilidad, con la visión clara de garantizar un futuro energético más seguro para todos", destacó. Añadió que el liderazgo de Clinton en temas de sostenibilidad ha sido un referente para la región.

La alianza entre InterEnergy y la Fundación Clinton ha demostrado resultados tangibles, como en Haití tras el terremoto de 2010, evidenciando el impacto de la cooperación entre el sector privado, actores globales y gobiernos locales.

Mirada hacia el futuro

La jornada concluyó con el compromiso de seguir apoyando la recuperación del sistema energético, fortalecer la infraestructura frente a eventos climáticos extremos y ampliar el acceso a soluciones limpias.

InterEnergy reiteró su visión de largo plazo: convertir al Caribe en una región modelo de resiliencia energética, desarrollo inclusivo y sostenibilidad ambiental.