Edesur suspenderá servicio este viernes en seis circuitos del Distrito Nacional por trabajos

Edesur Dominicana anunció este jueves que para el viernes está prevista una interrupción provisional del servicio eléctrico en seis circuitos del Distrito Nacional, debido a trabajos de adecuación de redes e infraestructuras que se ejecutan en la subestación Paraíso.

La suspensión, que se extenderá aproximadamente desde las 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, afectará a sectores como los ensanches Paraíso, Piantini, Serrallés, La Fé, Antares del Caribe, Arroyo Hondo Viejo (parcial), Galá, Los Caminos y Residencial Arroyo.

La empresa también informó en un comunicado que se prevé una segunda interrupción del suministro el próximo 19 de diciembre.

Los trabajos forman parte del programa de mejoras que Edesur desarrolla en la subestación Paraíso, con el propósito de eficientizar el servicio, reducir pérdidas técnicas y minimizar riesgos de sobrecarga durante el verano. La intervención supera los RD$10.9 millones e impactará a más de 40,000 clientes de 14 sectores del Distrito Nacional.

Como parte del proyecto, se construye un segundo campo de transformación de 50 MVA —que elevará la potencia instalada a 100 MVA— y se habilitan dos nuevas salidas de media tensión (PARA107 y PARA108), además de la instalación de nuevas redes y la reconducción de tramos existentes para aumentar la resiliencia del sistema.

Plan intensivo

Edesur indicó que las adecuaciones permitirán fortalecer la interconexión operativa en el sistema metropolitano y garantizar un servicio más eficiente para los sectores Urbanización Fernández, Yolanda Morales, Los Jardines, Los Ríos, Villa Marina, El Millón, Reparto Universitario, Las Villas, La Aldaba, La Yuca, La Julia, Ensanche Quisqueya, Bella Vista (zona norte) y zonas adyacentes.

La empresa recordó que estos trabajos forman parte de un plan intensivo de expansión y mejoras en diez infraestructuras eléctricas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, como parte de su compromiso con la estabilidad del servicio y la sostenibilidad operativa.

