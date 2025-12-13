Edesur trabaja en la reposición de postes eléctricos derribados en Villa Altagracia

Las labores buscan restablecer el servicio tras el colapso de siete postes provocado por excavaciones ( FUENTE EXTERNA )

La empresa Edesur Dominicana informó este sábado que trabaja en la reposición de siete postes del tendido eléctrico que fueron derribados por una retroexcavadora en el municipio de Villa Altagracia.

A través de un comunicado, la empresa indicó que el evento ocurrió luego de que se realizaran excavaciones próximas a la base de dichas estructuras, lo que provocó su colapso y afectó principalmente la calle Duarte, así como a unos 4,000 clientes pertenecientes al circuito VALT102.

Brigadas técnicas de la empresa laboran de manera continua e ininterrumpida en la reinstalación de los postes y la normalización del servicio eléctrico en el menor tiempo posible.

"Edesur agradece la comprensión de los residentes de las zonas impactadas y reafirma su compromiso de ofrecer una respuesta oportuna y eficiente ante este tipo de incidencias", concluye el comunicado.

