Edesur trabaja en la reposición de postes eléctricos derribados en Villa Altagracia
Las labores buscan restablecer el servicio tras el colapso de siete postes provocado por excavaciones
La empresa Edesur Dominicana informó este sábado que trabaja en la reposición de siete postes del tendido eléctrico que fueron derribados por una retroexcavadora en el municipio de Villa Altagracia.
A través de un comunicado, la empresa indicó que el evento ocurrió luego de que se realizaran excavaciones próximas a la base de dichas estructuras, lo que provocó su colapso y afectó principalmente la calle Duarte, así como a unos 4,000 clientes pertenecientes al circuito VALT102.
Brigadas técnicas de la empresa laboran de manera continua e ininterrumpida en la reinstalación de los postes y la normalización del servicio eléctrico en el menor tiempo posible.
- "Edesur agradece la comprensión de los residentes de las zonas impactadas y reafirma su compromiso de ofrecer una respuesta oportuna y eficiente ante este tipo de incidencias", concluye el comunicado.