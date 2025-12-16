Entra en servicio línea eléctrica Montecristi-Santiago

La energización se logró el pasado 6 de diciembre. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa Energía 2000 informó ayer que concluyó el proceso de pruebas y puesta en servicio de la línea de transmisión de 345 kV Manzanillo-Guayubín-El Naranjo, una obra clave para el sistema eléctrico nacional.

La infraestructura permitirá integrar al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) los 414 megavatios que generará la central termoeléctrica Manzanillo Power Land, actualmente en construcción en la provincia Montecristi.

La línea de transmisión tiene una longitud de 130 kilómetros y fue desarrollada bajo estándares internacionales de Extra Alta Tensión, con capacidad de operación a 345 mil voltios, lo que optimiza el transporte de grandes bloques de potencia y refuerza la estabilidad del SENI.

Conecta la Subestación Pepillo Salcedo, ubicada en los terrenos de la generadora en Manzanillo, con la Subestación El Naranjo, en Santiago, e incorpora en su diseño la futura interconexión con Guayubín.