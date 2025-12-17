Tres provincias generaron más del 60 % de la energía que consumió el país

La producción eléctrica en Santo Domingo, entre enero y septiembre de este año, desplazó a la de San Pedro de Macorís. ( FUENTE EXTERNA )

Tres provincias de la República Dominicana: Peravia, Santo Domingo y San Pedro de Macorís, además de compartir su ubicación en el litoral caribeño, albergan en su territorio una pieza clave en el desarrollo nacional: la electricidad, siendo responsables de generar más de la mitad de la energía que consume el país.

Aunque existen proyectos de generación en otras 20 demarcaciones, estas tres localidades aportaron poco más del 60 % de la electricidad del sistema, al menos en los últimos casi dos años, revelando la concentración del parque energético en el sur y el este del país.

Peravia, que alberga la central termoeléctrica Punta Catalina, la de mayor capacidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), figura como la provincia que más energía inyectó durante el año pasado, con el 23.66 %, equivalente a 5,457.76 gigavatios-hora (GWh).

De igual forma, entre enero y septiembre de este año, los parques de generación instalados en esa provincia aportaron 4,190.83 GWh de energía, representando, en promedio, el 23.44 % de la electricidad del SENI, según los diferentes boletines estadísticos del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

San Pedro de Macorís, que durante el año pasado fue la segunda demarcación que más electricidad inyectó al sistema, con 4,444.30 GWh, representando el 19.27 % del total, fue desplazada en los primeros nueve meses de 2025 por Santo Domingo.

Los parques de generación de esta última localidad, que aportaron en conjunto 4,271.54 Gigavatios-hora en 2024 y representaron el 18.52 % del total, ubicándose en tercer lugar entre las provincias con más generación eléctrica, subieron a la segunda posición entre enero y septiembre de 2025.

Este año la producción energética en Santo Domingo desplazó a la de San Pedro de Macorís, al acumular 3,368.57 GWh, superando los 3,348.77 GWh generados por los parques de la Sultana del Este.

De enero a septiembre de 2025, la generación eléctrica de Santo Domingo representó, en promedio, el 18.84 % del total del SENI y la de San Pedro de Macorís el 18.71 %.

A mediados de noviembre de este año, el país sufrió un apagón general, producto de una esconexión manual de una línea energizada en la subestación de 138 kV de San Pedro de Macorís I, lo que provocó primero la salida de varias plantas en la región este y luego las del resto del sistema.

Las tres provincias sumaron el 61.45 % de la energía del sistema nacional durante el 2024, mientras que en los primeros nueve meses de este año la cifra totalizó, en términos promedio, el 60.99 %, de acuerdo con los datos del MEM.

El restante 38.55 % de la electricidad del año pasado, equivalente a 2,445.46 GWh fue apartada por los parques ubicados en San Cristóbal, el Distrito Nacional, Azua, La Vega, Barahona, Duarte, entre otras provincias.

Sin parques de generación

De las 31 provincias del país, más el Distrito Nacional, solo en ocho de ellas no hay parques de generación eléctrica, de acuerdo con los diferentes documentos estadísticos del Ministerio de Energía y Minas.

La lista está integrada por Elias Piña, Dajabón, Bahoruco, El Seibo, Hato Mayor, Hermanas Mirabal, Samaná y La Altagracia.

Renovables con avance

A pesar del avance de la generación eléctrica renovable, la mayor parte de la energía que se produjo en el país entre enero y septiembre de 2025 provino de fuentes no renovables, representando estas últimas entre el 77.88 % y el 79 % del total, de acuerdo con los registros estadísticos del Ministerio de Energía y Minas.

Durante el primer trimestre de este año, el 77.88 % de la energía inyectada al SENI fue generada de fuentes convencionales, una cifra que se redujo a un 76.23 % en el segundo trimestre y luego aumentó a un 79 % en el período julio-septiembre.

El gas natural, el carbón y el sol fueron las principales fuentes utilizadas para la generación eléctrica dentro del SENI en los primeros nueve meses de este año.