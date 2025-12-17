×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Petróleo
Petróleo

El petróleo sube por bloqueo de EE. UU. a buques con crudo venezolano

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en febrero, subió un 1.29 %, hasta los 59.68 dólares

    Expandir imagen
    El petróleo sube por bloqueo de EE. UU. a buques con crudo venezolano
    Trump acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de usar el dinero del petróleo para financiar el "narcoterrorismo. (FUENTE EXTERNA)

    Los precios del crudo subieron el miércoles, impulsados por el anuncio de Donald Trump de un "bloqueo total" de los petroleros sancionados que lleguen o salgan de los puertos de Venezuela.

    El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en febrero, subió un 1.29 %, hasta los 59.68 dólares.

    Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en enero, subió un 1.21 %, hasta los 55.94 dólares.

    "Ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", escribió el presidente estadounidense el martes en su red Truth Social.

    RELACIONADAS

    Reacciones del mercado y análisis experto

    Trump acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de usar el dinero del petróleo para financiar el "narcoterrorismo, la trata de personas, los asesinatos y los secuestros".

    "Esta noticia (...) bastó para enderezar el mercado", que llevaba varios días a la baja, comentó a la AFP Robert Yawger, de Mizuho USA, quien, sin embargo, considera que se trata de una subida a "corto plazo".

    • Esta medida de Trump tiene un alcance limitado en el mercado global, ya que los "venezolanos solo producen alrededor de 900,000 barriles de crudo al día", señala Yawger.
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.