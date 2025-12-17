El petróleo sube por bloqueo de EE. UU. a buques con crudo venezolano

Trump acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de usar el dinero del petróleo para financiar el "narcoterrorismo. ( FUENTE EXTERNA )

Los precios del crudo subieron el miércoles, impulsados por el anuncio de Donald Trump de un "bloqueo total" de los petroleros sancionados que lleguen o salgan de los puertos de Venezuela.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en febrero, subió un 1.29 %, hasta los 59.68 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en enero, subió un 1.21 %, hasta los 55.94 dólares.

"Ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", escribió el presidente estadounidense el martes en su red Truth Social.

Reacciones del mercado y análisis experto

Trump acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de usar el dinero del petróleo para financiar el "narcoterrorismo, la trata de personas, los asesinatos y los secuestros".

"Esta noticia (...) bastó para enderezar el mercado", que llevaba varios días a la baja, comentó a la AFP Robert Yawger, de Mizuho USA, quien, sin embargo, considera que se trata de una subida a "corto plazo".

Esta medida de Trump tiene un alcance limitado en el mercado global, ya que los "venezolanos solo producen alrededor de 900,000 barriles de crudo al día", señala Yawger.