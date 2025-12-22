La ETED realizará trabajos en la subestación Metropolitano este martes

La empresa afirmó que implementará medidas operativa para mantener la continuidad y seguridad del SENI. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este martes realizará trabajos en la subestación Metropolitano, los cuales conllevarán la desenergización temporal de la barra de 138 kilovoltios (kV), entre las 09:00 de la mañana y 1:00 de la tarde.

La ETED explicó que las labores se realizan a solicitud de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur y buscan facilitar la repotenciación y mejora de la infraestructura eléctrica.

A través de una nota de prensa, la ETED comunicó que durante la ejecución de los trabajos implementará medidas operativas especiales para mantener la continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), mediante la interconexión temporal de las líneas de transmisión 138 kV Paraíso – Metropolitano y Metropolitano – CNP.

Estructuras en área intervenida

La institución indicó que como parte de las labores se instalarán de manera temporal estructuras adicionales, desde este lunes 22 de diciembre, en postes de madera en las inmediaciones de la subestación Metropolitano, específicamente en el área de la acera frontal.

Estos trabajos cumplirán estrictamente con los protocolos de seguridad, en coordinación con las autoridades municipales correspondientes, a fin de minimizar cualquier impacto a la comunidad, establece el comunicado de la ETED.

La empresa reiteró su compromiso con la seguridad, confiabilidad y calidad del servicio eléctrico, y agradece la comprensión de la ciudadanía ante estas acciones, las cuales forman parte de los esfuerzos continuos para fortalecer el sistema de transmisión eléctrica del país.