Casi ocho de cada diez hogares cuentan con entre 20 y 24 horas de energía, según la ONE

La ONE reporta un aumento sostenido del servicio de electricidad, aunque las interrupciones persisten. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El porcentaje de hogares dominicanos que reciben entre 20 y 24 horas de energía eléctrica ha mostrado cambios desde 2017, cuando se situaba en 47.72 %, hasta 2024, cuando alcanzó un 79.91 %, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

En el Anuario de Estadísticas Ambientales 2025, publicado a principios de diciembre, la ONE detalla que el año 2021 registró el mayor porcentaje del citado período, con un 85.73 %.

Agrega que, en 2024, un 57.72 % de los hogares recibió 24 horas de energía eléctrica, mientras que un 8.59 % tuvo 20 horas.

El documento señala que el número de hogares con acceso a electricidad también ha mostrado un incremento, ya que pasó de 2,913,980 en 2015 a 3,761,571 en 2024.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/24/captura-de-pantalla-2025-12-24-132033-8ada7c32.png

Apagones

Pese a estos datos, la población no se ha visto exenta de apagones. Uno de los más importantes se registró en noviembre pasado, dejando caos en el tránsito de Santo Domingo y generando pérdidas a la economía.

Días después del incidente, un informe del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI) señaló que una desconexión manual de una línea energizada en la subestación de 138 kV de San Pedro de Macorís I fue la causa del fallo.

Entre agosto y septiembre de este año, los dominicanos sufrieron cortes en el servicio eléctrico, problemática que desde el Gobierno se comunicó que fue producto de un incremento en la demanda, debido al alza de las temperaturas que afectó al país, así como al retraso de tres plantas de generación que estaban pautadas para ingresar al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

El SENI debía recibir la inyección de 612 megavatios (MW), provenientes de tres centrales: Energía 2000, que aportaría 414 MW; Energas IV, con 130 MW; y el ciclo combinado de SIBA, que generará 68 MW. Con ello, según las autoridades, se resolverían los apagones para el verano de 2026.

Sin embargo, para expertos en materia eléctrica, la entrada en operación de estas centrales no solucionará las interrupciones que afectan a la población.

El consultor Miguel Rosario sostuvo que se requiere un buen plan de expansión, que garantice una planificación adecuada, aunque aclaró que es fundamental que este se ejecute de manera continua, sin importar el Gobierno de turno y la despolitización del sector eléctrico.

