Accidentes de tránsito que terminan en apagones: 84 postes dañados en Santiago

Los choques en las vías también se traducen en apagones. Durante este año, 71 accidentes de tránsito en la provincia de Santiago provocaron la rotura de 84 postes del tendido eléctrico, generando interrupciones del servicio que afectaron a miles de usuarios y pérdidas millonarias en la infraestructura de media y alta tensión, informó Edenorte Dominicana .

Estos incidentes impactaron de manera directa el sistema eléctrico, obligando a la ejecución de trabajos de emergencia para restablecer el suministro en distintos puntos de la provincia.

De acuerdo con el informe, los accidentes ocurrieron principalmente en corredores viales de alto flujo vehicular, entre ellos la autopista Duarte, la avenida Estrella Sadhalá, la Circunvalación Norte, la autopista Joaquín Balaguer y la avenida Hispanoamericana, así como en la carretera Navarrete–Puerto Plata, la carretera de la Presa de Tavera y la carretera La Turística.

También se registraron daños en comunidades del municipio San José de las Matas, como Inoa, El Rubio y La Cuesta, además de sectores como Camp David, Pedro García y Hato Mayor, donde la caída de postes provocó interrupciones prolongadas del servicio eléctrico en zonas residenciales, comerciales e industriales.

Efecto financiero

Edenorte indicó que, además del daño a las estructuras eléctricas, estos eventos generaron un impacto considerable en la energía no servida durante los procesos de reparación, lo que representa un costo adicional no planificado dentro de la operación de la distribuidora.

La empresa precisó que cada accidente que afecta un poste del tendido eléctrico implica una compleja operación técnica, que incluye la sustitución de estructuras, reparación de redes de media y alta tensión, reposición de conductores y, en algunos casos, de transformadores, así como el despliegue continuo de brigadas especializadas, incluso en horarios nocturnos.

Además señaló que varios de estos accidentes estuvieron asociados a hechos lamentables con pérdidas humanas, y reiteró que factores como la imprudencia al volante, el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y la distracción al conducir continúan incidiendo en este tipo de sucesos, especialmente durante períodos festivos.

Ante esta situación, la Gerencia de Mantenimiento del Sector Santiago exhortó a los conductores a respetar las normas de tránsito y a asumir una conducta responsable en las vías, al advertir que la rotura de un poste eléctrico no solo afecta la continuidad del servicio, sino que también compromete la seguridad de comunidades completas y del personal técnico que trabaja en el restablecimiento del suministro.