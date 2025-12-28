Energía, medioambiente y educación encabezan las inversiones de las oenegés en la frontera

Un hombre circula en un motor en Elías Piña. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Energía, medioambiente y educación encabezaron los sectores beneficiados por los proyectos de desarrollo ejecutados en la zona fronteriza durante el 2025 por las Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL), que en conjunto recibieron más de 188 millones de pesos, de acuerdo con el Boletín MiFronteraRD del último trimestre del año.

Con relación a la cantidad de proyectos, Dajabón lideró con nueve iniciativas, seguida de Bahoruco y Montecristi con seis proyectos cada una, Pedernales con cinco, Independencia con cuatro, Elías Piña con tres y en Santiago Rodríguez se implantaron solo dos.

En cuanto a la inversión en proyectos ASFL por provincia 2025, Elías Piña recibió 63.74 millones de pesos, Dajabón 58.79 millones, Bahoruco 19.25 millones, Pedernales 15.58 millones, Montecristi 13.74 millones, Independencia 11.92 millones y Santiago Rodríguez 5.00 millones.

Los sectores con mayor inversión

De acuerdo con el documento, el sector energía fue el que recibió la mayor asignación de recursos en la zona fronteriza durante el 2025, con una inversión de 72.46 millones. A este le siguió el sector ambiental, con 42.50 millones, y educación, con 24.90 millones de pesos.

Otros sectores que también fueron beneficiados, fueron la atención al envejeciente, con 17.49 millones pesos, y vivienda, con 14.90 millones. En tanto que otros sectores como salud y agricultura registraron inversiones de 4.80 millones y 3.86 millones de pesos.

Mientras que áreas como deportes, infancia, género y discapacidad tuvieron una inversión de 7.06 millones.

Proyectos de agua y saneamiento en comunidades fronterizas

Entre los proyectos destacados figura la intervención de Nature Power Foundation, ASFL dedicada a la provisión de servicios básicos en comunidades vulnerables. En la zona fronteriza, la organización ha construido cuatro acueductos rurales en comunidades de Bahoruco, Elías Piña y Pedernales, beneficiando a 602 familias, equivalentes a unas 2,000 personas.

En la comunidad Las Mercedes, en la provincia Pedernales, el proyecto benefició a 400 personas mediante la rehabilitación de un tanque de 10,000 galones y un pozo con capacidad de 25 galones por minuto, impulsado por bombeo solar, con una inversión de 6,106,573.80.

En la comunidad Las Lagunas, Elías Piña, se ejecutó un sistema de bombeo solar, la construcción de un tanque de almacenamiento de 15,000 galones y otro de distribución de 10,000 galones, beneficiando a 98 familias. El proyecto tuvo un monto de 5,140,950.00 pesos.

En Guayajayuco, también en Elías Piña, se realizó la rehabilitación de un tanque de 26,000 galones bajo un sistema de acueducto por gravedad, beneficiando a 230 familias, con una inversión de 1,764,145 pesos.

En tanto que en Las Petacas, municipio de Neiba, provincia Bahoruco, se desarrolla un proyecto que beneficiará a 174 familias, actualmente en fase de construcción, con una inversión movilizada de 4,006,642.92 pesos. Este proyecto contempla un tanque de almacenamiento de 20,000 galones y un sistema de distribución rural.

Purificación de agua

Otro proyecto relevante y señalado, es el ejecutado por Fundefro, que instaló cuatro centrales purificadoras de agua en tres comunidades de la provincia Elías Piña, con una inversión de 240,000 pesos. Las plantas están ubicadas en Macasía, Las Lagunas y Guayajayuco, produciendo más de 63,000 galones de agua purificada en beneficio de aproximadamente 600 familias.

El informe resalta que antes de finalizar el 2025 se prevé la instalación de tres purificadoras adicionales, con la intención de ampliar la cobertura a más comunidades en la zona fronteriza.

Emprendimiento en Pedernales

En el ámbito del desarrollo económico, la ASFL Cesal ejecuta en la provincia Pedernales el proyecto "Fomento del empleo decente en el turismo sostenible, impulsando condiciones laborales formales con enfoque de género, inclusión e innovación", financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Durante el 2025, la iniciativa capacitó a 26 representantes de 13 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en áreas como formalización de negocios, gestión empresarial y finanzas.

Además se realizó un proceso de formalización y registro de los negocios, asegurando que las iniciativas seleccionadas cumplan con los requisitos legales y puedan acceder a programas de financiamiento disponibles.

Reforestación y sostenibilidad ambiental

En el sector ambiental, Plan Sierra desarrolla proyectos de reforestación y gestión sostenible de recursos naturales en el municipio de Guayubín y la región noroeste del país.

Las intervenciones se concentran en las subcuencas de los ríos Mao, Guayubín, Maguaca y Chacuey, con el objetivo de reforestar unas 39,400 tareas y garantizar la sostenibilidad hídrica para la producción agrícola.

Asimismo, la entidad formalizó el pasado mes de septiembre, una alianza estratégica con el Centro para la Educación y Acción Ecológica Naturaleza (Cedae), orientada al fortalecimiento de las capacidades de las familias locales para la producción sostenible de alimentos en las subcuencas de los ríos Mao, Guayubín, Maguaca y Chacuey.

Proyectos de viviendas

En materia de vivienda, la ASFL Techo ejecuta proyectos en la provincia Elías Piña, donde ha construido 20 viviendas e igual cantidad de baños exteriores en la comunidad Las Lagunas, además de 17 casas con pisos de cemento pulido en la comunidad de Arroyo Grande.