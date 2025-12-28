×
Refidomsa registra un crecimiento interanual de 7.32 % en diciembre de 2025

La compañía reafirma su capacidad operativa para satisfacer la demanda de derivados de petróleo

    Refidomsa registra un crecimiento interanual de 7.32 % en diciembre de 2025
    Tanques de almacenamiento de combustible de Refidomsa. (FUENTE EXTERNA)

    La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) cerró diciembre de 2025 con un volumen de 2,294,345 barriles, lo que representa un crecimiento interanual de 7.32 % frente a los 2,137,895 barriles comercializados en el mismo mes de 2024.

    El volumen registrado también superó los máximos de diciembre del 2015, cuando se alcanzaran 2,210,995 barriles, para un incremento de 3.77 % (83,000 barriles más).

    • El presidente de Refidomsa, Samuel Pereyra, aseguró que el equipo que dirige está comprometido con una gestión "eficiente y responsable".

    "Los resultados alcanzados en diciembre reafirman la capacidad de la empresa para garantizar la distribución de los derivados de petróleo que demanda el país", expresó.

    Licencia de reexportación

    Recientemente, Refidomsa obtuvo su primera licencia de reexportación de productos derivados del petróleo, emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) mediante la Resolución 443-2025.

    De esta forma, la empresa ha sido facultada para realizar operaciones de reexportación mediante unidades de transporte autorizadas por el MICM, bajo el cumplimiento de estrictos estándares de seguridad, calidad y transparencia conforme a la ley.

    De esta manera,  Refidomsa culmina el 2025 como parte integral del sector energético nacional, reafirmando su rol en el abastecimiento oportuno de combustibles.

