Edesur amplía sus puntos de recarga para clientes del servicio prepago

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur Dominicana) anunció este lunes la incorporación de nuevos y más accesibles puntos de recarga para los usuarios del servicio eléctrico en modalidad prepago, a partir del 1 de enero de 2026.

A través de un comunicado, la empresa indicó que, con esta iniciativa, la empresa supera los mil puntos de recarga disponibles en seis demarcaciones de su área de concesión, ubicados estratégicamente para facilitar el acceso y reducir los tiempos de desplazamiento de los clientes.

Lugares de los puntos

Los puntos estarán habilitados en farmacias, colmados, minimarkets, supermercados, bodegas, librerías, bancas y otros establecimientos comerciales, además de las oficinas comerciales de Edesur, puntos expreso y unidades móviles.

Edesur explicó que la ampliación de las alternativas de recarga forma parte de su compromiso de mejorar la calidad del servicio, incorporar soluciones tecnológicas innovadoras y optimizar la eficiencia en el suministro de energía eléctrica para sus clientes.