El subsidio del Estado a las EDE sobrepasaría los RD$106,000 millones en 2025

Técnico trabaja en un transformador de la Edeeste. ( FUENTE EXTERNA )

El Estado dominicano se desprendió de casi 106,000 millones de pesos durante el 2025 para destinarlos al pago de subsidio eléctrico, una cifra que superó con creces lo presupuestado para el período y lo gastado para ese propósito en 2024.

Las cifras preliminares, comprendidas desde el 1 de enero y el 26 de diciembre del año pasado, reflejan que el Gobierno destinó 105,849.1 millones de pesos para el citado fin, monto que representa el 98.7 % de los 107,225.5 millones presupuestados.

Cada semana del año que acaba de concluir, el Estado tuvo que transferir a las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), en promedio, 2,075.5 millones de pesos para cubrir su déficit financiero.

En el Presupuesto General del Estado para 2025, las autoridades estimaron 84,996.4 millones de pesos para el subsidio eléctrico, sufriendo una modificación al alza de 22,229.1 millones en el proyecto de presupuesto reformulado.

Así está contenido en el reporte semanal de la ejecución del gasto del Gobierno central que elabora la Dirección General de Presupuesto (Digepres), cuyos datos adelantan un incremento en esta partida con relación a lo gastado en 2024.

13.8 % Fue el crecimiento del monto destinado al subsidio eléctrico el año pasado con relación a 2024.

Para subsidio eléctrico, entre el 1 de enero y el 27 de diciembre de 2024, las autoridades destinaron 92,972.8 millones de pesos, una cifra que en similar período de 2025 fue sobrepasada en 12,876.3 millones, para un alza de un 13.8 %, de acuerdo con los registros de la Digepres.

Para 2026, las autoridades fiscales dominicanas estimaron gastar en subsidio eléctrico 85,438.9 millones de pesos, según consta en el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado.

Pérdidas de las EDE

Las pérdidas en las EDE de capital estatal no pararon de aumentar durante el 2025.

Al cierre de septiembre del año pasado, el informe más reciente del Ministerio de Energía y Minas (MEM), solo las pérdidas de energía de las tres distribuidoras de electricidad se ubicaron en un 38.4 %, representando un incremento de 0.9 puntos porcentuales con relación al 37.5 que registraron en igual mes del año anterior.

En términos económicos, entre enero y septiembre de 2025 las distribuidoras compraron energía por 2,339.8 millones de dólares, de la cual facturaron a sus clientes 1,565.9 millones y solo cobraron 1,485.7 millones de dólares, para un resultado deficitario de 854.1 millones, según el MEM.

A pesar de este aumento de las pérdidas y del subsidio estatal, los gastos operativos de las EDE pasaron de 391.5 millones de dólares en 2019 a 473 millones en 2024, equivalente a un incremento de un 20.8 %. En ese mismo período las inversiones hicieron todo lo contrario, reduciéndose un 26.7 %, al caer desde 295.5 millones de dólares a 216.7 millones de dólares.

Ministro destaca avances en 2025 A pesar del incremento sostenido de las pérdidas en las EDE durante las gestiones de Gobierno de Luis Abinader, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, aseguró que el 2025 cerró con hitos relevantes para el sector eléctrico, reflejados en el crecimiento de la generación renovable, ejecución de obras clave del sistema y el aumento de inversión extranjera directa (IED). Santos destacó que durante el año pasado el país registró una demanda máxima instantánea servida de 3,923 megavatios (MW), el mayor nivel de generación renovable, con 1,554 MW, y que el sector electricidad recibió 743.5 millones de dólares de IED, equivalentes al 25.7 % del total, posicionándose como el principal sector receptor de capital extranjero.