El verano impulsó a máximos la generación eléctrica del país

La República Dominicana sufrió durante el verano de 2025 temperaturas extremas en varias localidades, lo que llevó a que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) emitiera a final de agosto una alerta de calor, luego de que en comunidades como Bayaguana, en la provincia Monte Plata, se superaran los 35 grados Celsius.

Este aumento de las temperaturas y la sensación de calor provocó que agosto figure como el mes que mayor exigencia de generación energética se hiciera al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), al menos en los últimos cinco años.

Los registros del Organismo Coordinador (OC) del SENI indican que durante el octavo mes del año pasado las generadoras inyectaron 2,306.1 gigavatios-hora (GWh) de electricidad, cifra que representó un tope dentro del sistema.

Sin embargo, aunque agosto es el período en el cual el sistema alcanzó su máximo de generación, las exigencias de producción de energía se mantuvieron por encima de los 2,040 GWh previo al inicio del verano y posterior a esa temporada.

Entre mayo y octubre de 2025, las empresas generadoras produjeron 12,951.7 GWh de electricidad, equivalente al 59 % del total de la producción del período enero-noviembre, que alcanzó los 21,962.4 gigavatios-hora, según los datos del OC.

De generar un promedio mensual de 1,766.4 GWh entre enero y abril del año pasado, un período regularmente con temperaturas menos caliente, la cifra se disparó los 2,158.6 gigavatios entre mayo y octubre.

Temperaturas y apagones

Los dominicanos estuvieron sufriendo de temperaturas calurosas desde mayo y hasta mediados del pasado noviembre, con pronósticos que sobrepasaron los 39 grados Celsius, como el registrado el municipio Jimaní el día 3 de agosto.

El 11 de octubre, la sensación térmica, que es la combinación de la temperatura del ser humano, la del ambiente y la humedad, alcanzó en la capital dominicana los 46 grados Celsius, de acuerdo a un informe de la estación meteorológica Indomet.

La ola de calor que sufrió el país durante el verano provocó apagones en las horas nocturnas, debido al aumento de la demanda de energía por parte de la población.

El 21 de agosto el país alcanzó su pico de demanda de electricidad, con 4,038 megavatios, según comunicaron las autoridades del sector.

Principales generadoras

La central termoeléctrica Punta Catalina figura como la principal generadora del SENI, siendo responsable de inyectar 4,505 gigavatios-hora de energía entre enero y noviembre de 2025, representando el 20.5 % del total.

A esta le siguieron las centrales de Egehaina, las cuales aportaron 2,525.4 GWh durante el citado período, equivalente al 11.5 % del total de la electricidad aportada por las diferentes empresas generadoras al sistema.

La Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) se ubicó en la tercera posición en energía inyectada al SENI de enero a noviembre del año pasado, con el 8.3 %, equivalente a 1,829.5 GWh, según los registros del OC.