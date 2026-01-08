Energía 2000 recibe el primer cargamento de gas natural para la Manzanillo Power Land
El cargamento será destinado a las pruebas de la central de generación eléctrica previo a su entrada en servicio
La empresa Energía 2000 informó el atraque del buque LNGShips Empress, como parte del proceso de recepción del primer cargamento de gas natural licuado (GNL) destinado al proyecto de generación eléctrica Manzanillo Power Land (MPL).
La llegada de la embarcación se produce luego de completarse satisfactoriamente las revisiones operativas y de seguridad requeridas dentro de los procesos estándar del proveedor de GNL para este tipo de operaciones, según comunicó la empresa a través de una nota de prensa.
La operación se llevó a cabo bajo un esquema de transferencia buque a buque, mediante el cual el combustible fue transferido a la unidad flotante de almacenamiento y regasificación Energos Freeze, atracada desde el 1 de septiembre de 2025 en la terminal marítima.
El cargamento, con un volumen aproximado de 50,000 metros cúbicos de GNL, será destinado a las pruebas operativas de la central Manzanillo Power Land, como parte de su proceso previo a su entrada en servicio.
Además de su aporte al sistema eléctrico nacional, el proyecto constituye un eje de desarrollo para la zona fronteriza norte del país, generando empleo local, dinamización económica y oportunidades de crecimiento para las comunidades de Pepillo Salcedo y la provincia de Montecristi, agrega el comunicado.
Aporte a la generación
Una vez en operación, MPL aportará 440 megavatios, equivalente a cerca del 12 % de la capacidad de generación eléctrica nacional, utilizando gas natural como combustible principal, una fuente más eficiente y limpia, contribuyendo a la estabilidad del sistema eléctrico nacional y a la reducción del uso de combustibles más contaminantes.
Energía 2000 reafirmó su compromiso con el desarrollo de infraestructura energética moderna, confiable y alineada con las prioridades estratégicas del país, en coordinación con las autoridades nacionales.