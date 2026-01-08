Energía 2000 recibe el primer cargamento de gas natural para la Manzanillo Power Land

El combustible fue transferido desde el buque a la unidad flotante. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa Energía 2000 informó el atraque del buque LNGShips Empress , como parte del proceso de recepción del primer cargamento de gas natural licuado (GNL) destinado al proyecto de generación eléctrica Manzanillo Power Land (MPL) .

La llegada de la embarcación se produce luego de completarse satisfactoriamente las revisiones operativas y de seguridad requeridas dentro de los procesos estándar del proveedor de GNL para este tipo de operaciones, según comunicó la empresa a través de una nota de prensa.

La operación se llevó a cabo bajo un esquema de transferencia buque a buque, mediante el cual el combustible fue transferido a la unidad flotante de almacenamiento y regasificación Energos Freeze, atracada desde el 1 de septiembre de 2025 en la terminal marítima.

El cargamento, con un volumen aproximado de 50,000 metros cúbicos de GNL, será destinado a las pruebas operativas de la central Manzanillo Power Land, como parte de su proceso previo a su entrada en servicio.

Además de su aporte al sistema eléctrico nacional, el proyecto constituye un eje de desarrollo para la zona fronteriza norte del país, generando empleo local, dinamización económica y oportunidades de crecimiento para las comunidades de Pepillo Salcedo y la provincia de Montecristi, agrega el comunicado.

Aporte a la generación

Una vez en operación, MPL aportará 440 megavatios, equivalente a cerca del 12 % de la capacidad de generación eléctrica nacional, utilizando gas natural como combustible principal, una fuente más eficiente y limpia, contribuyendo a la estabilidad del sistema eléctrico nacional y a la reducción del uso de combustibles más contaminantes.

Energía 2000 reafirmó su compromiso con el desarrollo de infraestructura energética moderna, confiable y alineada con las prioridades estratégicas del país, en coordinación con las autoridades nacionales.