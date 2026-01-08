El país captó más de US$3,500 MM en generación energética entre 2020 y 2025

Técnicos de la ETED trabajan en una subestación. ( FUENTE EXTERNA )

El administrador general de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Alfonso Rodríguez Tejada, afirmó que el país captó más de 3,500 millones de dólares en inversión extranjera directa para generación energética entre 2020 y 2025.

Rodríguez Tejada explicó que, durante ese período, el país recibió en promedio 1,000 millones de dólares anuales en inversiones destinadas a proyectos de producción eléctrica, como resultado de la confianza del sector privado y del fortalecimiento del sistema de transmisión nacional.

Destacó que la expansión y modernización de la infraestructura de transmisión fue determinante para atraer capitales al sector, al permitir la interconexión de más de 1,300 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, lo que ha garantizado condiciones técnicas estables para el desarrollo de nuevos proyectos.

De acuerdo al titular de la ETED, los inversionistas han encontrado en el país un sistema de transmisión fortalecido y confiable, capaz de responder a las demandas del crecimiento energético, lo que ha facilitado la instalación de nuevas plantas de generación, principalmente del sector privado.

Avances

Entre los avances del sector eléctrico, resaltó el aumento en la cobertura del suministro energético, que pasó de un 85 % en 2020 a más de un 98 % en la actualidad, como resultado de las políticas aplicadas por la actual administración, se indicó en una nota de la presidencia de la República.

Te puede interesar La ETED dice prioriza inversiones para avanzar en la expansión de líneas de alto voltaje

Sostuvo que este período se ha caracterizado por el mayor nivel de inversión privada en el sector energético, apoyado en la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y la confianza que genera el clima de negocios del país.

"Esta ha sido la gestión en la que el sector privado ha realizado la mayor inversión en energía, gracias a la confianza que inspira el Gobierno y a una planificación orientada al desarrollo sostenible", afirmó el funcionario.