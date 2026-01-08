El petróleo sube por las incertidumbres sobre el crudo venezolano

Una planta de refinación de petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) aparece en una imagen tomada en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, el 11 de julio de 2024. ( AFP )

Los precios del petróleo subieron el jueves ya que los inversores prevén que la explotación por parte de Estados Unidos de las gigantescas reservas de hidrocarburos de Venezuela lleve varios años.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en marzo subió un 3.39%, hasta los 61.99 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en febrero subió un 3.16%, hasta los 57.76 dólares.

Donald Trump declaró el sábado que autorizará a las compañías petroleras estadounidenses a explotar las inmensas reservas de crudo de Venezuela tras la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro.

Caracas cuenta con los mayores yacimientos de petróleo del mundo, que contienen más de 303,000 millones de barriles, pero la producción actual es baja, alrededor de un millón de barriles al día.

Una mayor explotación petrolera en Venezuela haría caer los precios, pero esto requiere inversión y tiempo, según los expertos.

"Se necesitará cierto tiempo para elaborar el marco jurídico y contractual necesario, así como para fletar buques que transporten (los barriles) a las refinerías" estadounidenses, señaló a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

Tres petroleros rumbo a Estados Unidos con crudo venezolano

Tres buques fletados por Chevron se dirigen hacia Estados Unidos este jueves con petróleo de Venezuela, según un análisis de la AFP basado en datos de seguimiento marítimo.

Otros dos petroleros contratados por la empresa se encontraban el jueves fondeados en el puerto de la refinería de Bajo Grande, en el oeste de Venezuela, y otros seis se dirigían al país sudamericano, de acuerdo con datos proporcionados por Bloomberg.

Chevron, única empresa estadounidense que opera en Venezuela, fletó estos buques en el marco de sus envíos regulares de crudo a Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el martes que Caracas entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo "bajo sanciones" a Estados Unidos.