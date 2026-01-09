Boca Chica, La Caleta y el AILA tendrán interrupción eléctrica este sábado

Técnicos de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) trabajando en mantenimiento preventivo. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este sábado realizará trabajos de mantenimiento preventivo en la subestación Boca Chica y en la línea de transmisión 69 kV Timbeque II–La 40, lo que provocará la suspensión temporal del servicio eléctrico en varias localidades y empresas en la zona.

Acciones de mantenimiento programadas por ETED

Según explicó la entidad en una nota de prensa, las labores incluyen la repotenciación y el retensado de conductores, con el objetivo de fortalecer la seguridad operativa y la confiabilidad del sistema eléctrico.

Los trabajos en la subestación 138 kV Boca Chica están programados para desarrollarse entre 9:00 de la mañana y 2:00 de la tarde.

Durante ese período quedarán sin energía eléctrica las comunidades de Boca Chica, La Caleta y Catalina, en el este de la provincia Santo Domingo.

Impacto en comunidades y empresas por la suspensión eléctrica

También se verán afectadas varias empresas e instituciones, entre ellas el Hotel Hamaca, la Zona Franca Multimodal Caucedo, el Parque Cibernético, la Zona Franca Las Américas, Cartones del Caribe, Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), el Aeropuerto Internacional de Las Américas, Laboratorios LAM, el Acueducto Brujuelas y la Central Generadora SIBA.

De igual forma, las brigadas de la ETED intervendrán la línea de transmisión 69 kV Timbeque II–La 40, entre las 9:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, lo que impactará el servicio eléctrico de las empresas INCA, La Isabela, Multiform, Textiles Titán y RAVI Caribe.

En el comunicado, la ETED pidió disculpas por los inconvenientes que puedan causar estas interrupciones y reiteró su compromiso de mantener y mejorar la infraestructura eléctrica del país. Estas labores de mantenimiento son periódicas y buscan garantizar la seguridad en las líneas para el transporte de la energía que se se suministra a la población y empresas en todo el país.