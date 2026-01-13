Edesur instala un transformador de potencia para eficientizar el servicio en varias demarcaciones

El transformador que está instalando la empresa Edesur. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur Dominicana) anunció el traslado de un nuevo transformador de potencia, en el marco del proceso de habilitación de la nueva subestación eléctrica Alfa, ubicada en el municipio de Santo Domingo Oeste.

La jornada operativa incluye la construcción de dos nuevos circuitos de distribución con el objetivo de eficientizar el servicio a más de 257,000 usuarios de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y el Distrito Nacional.

La empresa indicó que las intervenciones tendrán una inversión superior a los 128.2 millones de pesos y permitirán disminuir las pérdidas técnicas e interrupciones del servicio eléctrico por sobrecarga.

Como parte de las adecuaciones, la distribuidora trasladó e inició el proceso de instalación de un transformador de potencia de 40 megavoltioamperios (MVA) en la nueva subestación Alfa, que manejará niveles de tensión de 69/12.5 kV. Se prevé que la infraestructura entre en operación a principios de este año.

La obra surge como la solución provisional para garantizar la estabilidad del sistema y reducir las condiciones de sobrecarga de las subestaciones Kilómetro 10 ½ (de la autopista Duarte), Palamara y Bayona, mientras avanza en la ejecución de su plan de expansión a largo plazo.

Dichas subestaciones sirven energía a sectores de alta densidad poblacional, con un consumo creciente del servicio eléctrico.

El proyecto contempla la construcción de los circuitos LALF101 y LALF102 y de tramos de redes eléctricas en zonas de mayor demanda, así como la interconexión estratégica de siete circuitos existentes, que facilitan el trasvase de energía.

Edesur afirmó que con esto se fortalecerá la capacidad de respuesta durante el verano próximo, cuando históricamente aumenta la demanda del servicio.

Sectores a impactar

Las obras impactarán de manera directa a más de 35 sectores, entre los que figuran Bayona, Pinos del Paraíso, Manoguayabo, Pueblo Chico, Lamela, El Caliche, Tierra Llana, Bella Colina, Concordia, la Ciénega, Brisas del Norte, Pantoja, Los Girasoles, Palmarejo, La Isabela, Don Gregorio y Villas Claudia.

Además, Alameda, Los Peralejos, Altos de Arroyo Hondo, Carmen Renata III, Pantoja, Los Alcarrizos, Holguín, La Venta, San Benito, Villa Aura, Las Caobas, Las Palmas de Herrera, Don Honorio, Santo Domingo Residencial, Puerta de Hierro, Barrio Landia, La Unión, Villa Progreso y El Chucho.

El plan de expansión a corto plazo permitirá a la distribuidora enfrentar el crecimiento urbano, comercial e industrial en las referidas demarcaciones, que tienen una proyección de demanda para los próximos años por encima del 20 % de la capacidad instalada.