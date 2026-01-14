Planta Manzanillo Power Land entrará en operación el 20 de febrero

El déficit de generación eléctrica que sufrió la República Dominicana durante el verano de 2025, que provocó apagones durante las horas nocturnas, pudiera quedar superado desde el próximo 20 de febrero, cuando inicie la operación de la central de producción de energía Manzanillo Power Land.

La construcción de la planta, que aportará 414 megavatios (MW) al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), está en un 97.3 % de ejecución y se proyecta que a finales de este mes se produzca el primer encendido de la turbina de gas natural.

Así lo adelanta en entrevista con Diario Libre, Guillermo Estrella, gerente general de la empresa Energía 2000, propietaria del proyecto que se levanta en el municipio de Pepillo Salcedo, en la provincia Monte Cristi, quien reveló que el proceso de construcción, la parte mecánica, finaliza entre el 10 y el 15 de febrero.

"La fase de prueba del condicionamiento iniciaron, hasta el punto de que nosotros, el 21 de enero de este año, vamos a hacer el primer encendido de la turbina de gas. Eso, por supuesto, lleva un proceso de pruebas que se extienden hasta el 29 de enero, donde se supone que ya la turbina estará sincronizada", explica.

Estrella estima que es para el 20 de febrero cuando la turbina de generación de energía estará disponible para el SENI, inyectando los primeros 300 MW, "siendo la turbina más eficiente que se ha instalado en la República Dominicana, de energía limpia y muchísimo más barata".

Sin embargo, sería poco más de un mes después, específicamente el 31 de marzo, de no registrarse retrasos en el proceso, cuando el ejecutivo considera que se estaría finalizando el cierre del ciclo combinado, para alcanzar los 414 megavatios de producción eléctrica en esa central.

Manzanillo Power Land permitirá estabilizar por completo el sistema eléctrico dominicano, permitiendo cubrir el 15 % de la demanda, destaca el gerente del proyecto al hablar sobre el impacto de la central en el SENI.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/13/2f3a1199-534cfc5d.jpg Guillermo Estrella, gerente general, y Jaime Santana, presidente de Energía 2000. (DANIA ACEVEDO)

"Te regula, estabiliza y mejora (el SENI) y además te da la seguridad que requiere el norte de la República Dominicana. Energía 2000 es una propuesta de valor que te da seguridad y estabilidad al sistema", resalta.

Inversiones y empleos

La compañía ha ejecutado una serie de obras conexas a la central, las cuales van desde los hoteles Wyndham Garden El Morro y el Super 8 by Wyndham Manzanillo, un muelle auxiliar para descarga de piezas y componentes para el proyecto, una línea de transmisión 130 kilómetros, una subestación y un gasoducto.

Guillermo Estrella sostiene que a la fecha Energía 2000 ha ejecutado inversiones en la zona por 1,050 millones de dólares.

"Nosotros no estamos construyendo una planta, estamos transformando en una de las zonas más pobres y olvidadas de la República Dominicana. Pepillo Salcedo, la frontera, por muchos años esperó el desarrollo de esa infraestructura", expresa.

Indica que durante parte del proceso de construcción del proyecto la cantidad de empleados ha ascendido a 3,000, mientras que en la actualidad la cifra ronda las 1,700 personas.

Sin embargo, cuando la central entre en operación, el número de trabajadores rondaría los 180, tanto en la parte marítima, la subestación, los hoteles y la planta.