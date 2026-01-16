Las renovables siguen reduciendo la generación eléctrica de varios combustibles

El avance de las fuentes renovables dentro del parque de generación eléctrica de la República Dominicana permitió una reducción significativa en el uso de combustibles fósiles en la producción energética, a pesar de que el precio de algunos de estos hidrocarburos registró una reducción.

La generación eléctrica proveniente de los dos tipos de fuel oil (número dos y seis) fue la que mayor reducción porcentual tuvo entre enero y octubre del año pasado, cayendo un 100 % y un 5.2 %, respectivamente. A estos carburantes les siguió el gas natural, con una baja de un 3.2 %.

El fuel oil número dos pasó de aportar 10.8 gigavatios (GWh) de enero a octubre de 2024 a no aportar generación eléctrica en igual lapso de 2025, pese a que el precio del barril de este combustible se redujo un 10.1 % en ese período, bajando desde los 96.3 dólares a 86.5 dólares.

Así lo reflejan las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que indican que la producción de energía a base de fuel oil número seis tuvo una reducción de 113.7 GWh, al caer desde los 2,194.8 Gigavatios aportados entre enero y octubre de 2024 a los 2,081.1 en similar fecha del año pasado.

El precio del barril de este hidrocarburo se redujo 5.6 dólares, equivalente a un 8.2 % en el citado período, al bajar de 68.7 dólares a 63.1 dólares.

De igual forma, la generación con gas natural registró una contracción de 254.8 GWh, pasando de aportar 8,012.9 en los primeros 10 meses de 2024 a 7,758.1 en ese mismo lapso del año pasado, una caída que pudiera estar explicada por ser el único de los carburantes para producción eléctrica que sufrió un incremento de costo en 2025, comparado con el año anterior.

El precio del hidrocarburo aumentó de los 2.3 dólares, el millón de BTU, que registró entre enero y octubre de 2024 a 3.5 dólares en igual período de 2025, representando un alza de un 54.3 %.

Sin embargo, a pesar de la reducción, el gas natural continúo siendo la principal fuente de generación eléctrica del país.

El único de los combustibles fósiles que no registró una reducción en su aporte a la generación eléctrica del país fue el carbón mineral. La producción proveniente de esta fuente aumentó ligeramente un 1.4 %, pasando de 5,700.2 GWh entre enero y octubre de 2024 a 5,779.8 en igual período del año pasado, para un incremento de 79.5 Gigavatios.

El precio por tonelada de ese combustible también se redujo un 8.5 %, cayendo el costo de la tonelada de 82.6 dólares en 2024 a 75.6 dólares, de acuerdo con los registros del MEM.

Las renovables

Contrario a tres de las cuatro fuentes de combustibles fósiles, las renovables no convencionales vivieron una expansión considerable entre enero y octubre del 2025, con un crecimiento de un 35.5 % con relación al año anterior.

Los registros del Ministerio de Energía y Minas establecen que, en los primeros 10 meses del año pasado, las renovables aportaron 3,196.5 GWh de energía, una cifra que supera en 838.1 gigavatios los 2,358.4 GWh generados por esas fuentes en igual período de 2024.

El número implica el mayor crecimiento registrado entre enero y octubre de 2025 por las fuentes de producción eléctrica en el sistema dominicano. Además, la generación de las renovables sobrepasa los 379.3 GWh que dejaron de producirse con hidrocarburos durante el citado período del año pasado.

En términos generales, las fuentes renovables: hidráulica, solar, eólica y biomasa representaron el 22 % de la producción energética del período enero-octubre de 2025, un incremento de 3.7 puntos porcentuales con relación al 2024.

El gas natural significó el 38.8 % y el carbón mineral el 28.9 %. El restante 10.3 % provino del fuel oil número seis.