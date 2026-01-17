Empresa de Transmisión Eléctrica anuncia traslado preventivo de transformadores este domingo
El primer traslado se realizará entre las 5:00 y 8:00 de la mañana, mientras que el segundo se llevará a cabo de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, con el apoyo de DIGESETT en puntos estratégicos
La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este domingo 18 de enero realizará dos traslados programados de transformadores de potencia, como parte de los trabajos técnicos destinados a fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.
Acciones programadas para el traslado de transformadores
La entidad explicó a través de una nota de prensa que ambas operaciones implican el desplazamiento de equipos de gran tamaño, por lo que se realizarán con el acompañamiento de las autoridades correspondientes, a fin de garantizar la seguridad vial y minimizar el impacto en el tránsito.
El primer traslado consiste en un transformador de 30 MVA 138/69 kV, que será movilizado desde el Centro de Operaciones de Herrera hasta la Subestación Metropolitano, en un horario aproximado de 5:00 a 8:00 de la mañana.
Posteriormente, se realizará el traslado de un transformador de 125 MVA 138/69 kV, desde la Subestación Metropolitano, ubicada en la avenida Ortega y Gasset, hasta la Subestación Pizarrete, en el municipio de Baní, con un horario estimado de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
Medidas de seguridad y recomendaciones para la ciudadanía
Durante ambos recorridos, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) brindará apoyo en puntos estratégicos, especialmente en las avenidas Ortega y Gasset, 27 de Febrero y John F. Kennedy, para agilizar la circulación vehicular y preservar la seguridad de conductores y peatones.
- La ETED exhortó a la ciudadanía a planificar sus desplazamientos con antelación, utilizar rutas alternas cuando sea posible y seguir las orientaciones del personal autorizado durante el desarrollo de estas labores.
La empresa agradeció la comprensión de la población y reiteró que estos trabajos forman parte de su compromiso con la operación segura, eficiente y confiable del sistema de transmisión eléctrica en beneficio del país.