Empresa de Transmisión Eléctrica anuncia traslado preventivo de transformadores este domingo

Un transformador de potencia es trasladado por técnicos de la ETED. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este domingo 18 de enero realizará dos traslados programados de transformadores de potencia, como parte de los trabajos técnicos destinados a fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

Acciones programadas para el traslado de transformadores

La entidad explicó a través de una nota de prensa que ambas operaciones implican el desplazamiento de equipos de gran tamaño, por lo que se realizarán con el acompañamiento de las autoridades correspondientes, a fin de garantizar la seguridad vial y minimizar el impacto en el tránsito.

El primer traslado consiste en un transformador de 30 MVA 138/69 kV, que será movilizado desde el Centro de Operaciones de Herrera hasta la Subestación Metropolitano, en un horario aproximado de 5:00 a 8:00 de la mañana.

Posteriormente, se realizará el traslado de un transformador de 125 MVA 138/69 kV, desde la Subestación Metropolitano, ubicada en la avenida Ortega y Gasset, hasta la Subestación Pizarrete, en el municipio de Baní, con un horario estimado de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Medidas de seguridad y recomendaciones para la ciudadanía

Durante ambos recorridos, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) brindará apoyo en puntos estratégicos, especialmente en las avenidas Ortega y Gasset, 27 de Febrero y John F. Kennedy, para agilizar la circulación vehicular y preservar la seguridad de conductores y peatones.

La ETED exhortó a la ciudadanía a planificar sus desplazamientos con antelación, utilizar rutas alternas cuando sea posible y seguir las orientaciones del personal autorizado durante el desarrollo de estas labores.

La empresa agradeció la comprensión de la población y reiteró que estos trabajos forman parte de su compromiso con la operación segura, eficiente y confiable del sistema de transmisión eléctrica en beneficio del país.