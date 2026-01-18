Edesur dice ejecutó 570,000 acciones para eficientizar el servicio y reducir pérdidas

Técnico de Edesur trabaja en una caja de medidores eléctricos. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa Edesur Dominicana informó que durante el 2025 realizó 574,761 acciones dentro de su estrategia para eficientizar el servicio, reducir las pérdidas eléctricas y consolidar la sostenibilidad operativa del sector.

Los trabajos incluyeron inspecciones por sospechas de irregularidades en el consumo de energía eléctrica, desmantelamientos de conexiones ilegales, procesos de regularización y captación de nuevos clientes, instalación de más medidores y revisión de los sistemas de medición.

De enero a diciembre pasado, la distribuidora ejecutó 245,554 adecuaciones de suministros que, junto a otras intervenciones, se suman a la lucha contra el fraude eléctrico que viene ejecutando, según comunicó mediante nota de prensa.

Para el período, instaló 170,200 medidores telemedidos y 17,209 convencionales, además de otros 55,284 cambios de estos aparatos a clientes activos. La instalación de nuevos medidores le permitió a la empresa la eliminación de, al menos, 14,069 conexiones directas.

Edesur también trabajó en el saneamiento del servicio prepago, cerrando el año con la cifra de 19,417 clientes saneados y 1,404 Módulos de Medición Concentrados en Altura -MCA normalizados.

Regularización

También dijo que se regularizó el suministro a 972 clientes que reciben la energía en niveles de voltaje de media tensión.

La cantidad de desmantelamientos por irregularidades detectadas ascendió a 18,800, más otros 551 clientes a los que se le descubrió prácticas de hurto de energía eléctrica como resultado de intervenciones efectuadas en coordinación con la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE).

La empresa exhorta a los ciudadanos a continuar colaborando con los procesos de normalización y la denuncia de irregularidades, como forma de seguir reduciendo las pérdidas y garantizar la sostenibilidad operativa del sistema eléctrico.

