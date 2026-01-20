La ETED y Sistema 9-1-1 buscan fortalecer la articulación técnica y operativa

Alfonso Rodríguez, administrador de la ETED y el director del Sistema 9-1-1, Randolfo Rijo. ( FUENTE EXTERNA )

El administrador general de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Alfonso Rodríguez, se reunió con el director del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Randolfo Rijo, con el objetivo de fortalecer la articulación técnica y operativa entre ambas instituciones, orientada al desarrollo, la innovación y el fortalecimiento de la seguridad nacional.

Los funcionarios abordaron temas estratégicos vinculados al desarrollo de la infraestructura digital, la conectividad de sistemas críticos y la interoperabilidad tecnológica, destacando el rol de la ETED como habilitador y facilitador de servicios esenciales del Estado dominicano.

La infraestructura de transmisión eléctrica y de fibra óptica de la ETED constituye un soporte clave para la operación continua, segura y eficiente del Sistema 9-1-1 a nivel nacional, actuando además como canalizador de capacidades tecnológicas que fortalecen la respuesta ante emergencias, según explicó la empresa a través de una nota de prensa.

Como parte de la agenda, la delegación realizó un recorrido por las instalaciones del 9-1-1, donde conocieron sus procesos operativos y capacidades tecnológicas.

Soporte estratégico

El acercamiento reafirma la importancia de la coordinación interinstitucional como eje del desarrollo, consolidando una visión de país en la que la infraestructura energética y digital se articula como soporte estratégico para la protección de la vida, la seguridad ciudadana y la continuidad de los servicios públicos esenciales, concluye el comunicado.

En la reunión participaron Omar Méndez, director de la Unidad de Fibra Óptica de la ETED; Martín Santana, director de Tecnología del Sistema 9-1-1, y Hafet Guerrero, director de Tecnología y Telecomunicaciones de la empresa de transmisión.