La ETED y Sistema 9-1-1 buscan fortalecer la articulación técnica y operativa

Funcionarios abordan temas vinculados al desarrollo de la infraestructura digital, la conectividad y la interoperabilidad tecnológica

    Expandir imagen
    La ETED y Sistema 9-1-1 buscan fortalecer la articulación técnica y operativa
    Alfonso Rodríguez, administrador de la ETED y el director del Sistema 9-1-1, Randolfo Rijo. (FUENTE EXTERNA)

    El administrador general de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Alfonso Rodríguez, se reunió con el director del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Randolfo Rijo, con el objetivo de fortalecer la articulación técnica y operativa entre ambas instituciones, orientada al desarrollo, la innovación y el fortalecimiento de la seguridad nacional.

    Los funcionarios abordaron temas estratégicos vinculados al desarrollo de la infraestructura digital, la conectividad de sistemas críticos y la interoperabilidad tecnológica, destacando el rol de la ETED como habilitador y facilitador de servicios esenciales del Estado dominicano. 

    • La infraestructura de transmisión eléctrica y de fibra óptica de la ETED constituye un soporte clave para la operación continua, segura y eficiente del Sistema 9-1-1 a nivel nacional, actuando además como canalizador de capacidades tecnológicas que fortalecen la respuesta ante emergencias, según explicó la empresa a través de una nota de prensa.

    Como parte de la agenda, la delegación realizó un recorrido por las instalaciones del 9-1-1, donde conocieron sus procesos operativos y capacidades tecnológicas.

    Soporte estratégico

    El acercamiento reafirma la importancia de la coordinación interinstitucional como eje del desarrollo, consolidando una visión de país en la que la infraestructura energética y digital se articula como soporte estratégico para la protección de la vida, la seguridad ciudadana y la continuidad de los servicios públicos esenciales, concluye el comunicado. 

    En la reunión participaron Omar Méndez, director de la Unidad de Fibra Óptica de la ETEDMartín Santana, director de Tecnología del Sistema 9-1-1, y Hafet Guerrero, director de Tecnología y Telecomunicaciones de la empresa de transmisión.

