Dirección de Minería afirma que el 2026 arranca con perspectivas favorables para el sector

La Dirección General de Minería sostuvo este martes que el sector minero del país avanza en 2026 con un panorama, a su juicio, favorable, impulsado por los resultados obtenidos en 2025 y por expectativas positivas en materia de inversión, exportación y exploración de nuevos recursos minerales.

Así lo destaca la entidad mediante una nota de prensa, al resaltar que, en este inicio de 2026, el sector minero dominicano se muestra fortalecido y con un entorno de mayor certidumbre.

"El Gobierno ha reiterado su compromiso de seguir impulsando una minería sostenible, con énfasis en la modernización del marco normativo, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento del diálogo permanente con las comunidades donde se desarrollan las operaciones mineras", señala.

Entre los elementos que marcan esta etapa inicial del año, la entidad destaca los avances en exploración minera, particularmente en la identificación de nuevos recursos estratégicos como cobre, zinc y tierras raras, así como el interés por diversificar la actividad más allá de los minerales tradicionales.

En este contexto, indica que proyectos como Pueblo Viejo, Romero, Candelones y Cormidom representan una oportunidad para ampliar la base productiva del sector, fortalecer el encadenamiento económico regional y proyectar una minería moderna, regulada y alineada con los objetivos de desarrollo nacional.

Agrega: "Las proyecciones para 2026 indican que la minería continuará siendo un motor relevante del crecimiento y del desarrollo económico del país".

Al mismo tiempo, prevé un aumento sostenido en los niveles de producción y exportación, acompañado de nuevas inversiones orientadas tanto a la expansión de operaciones existentes como al desarrollo de nuevos proyectos de exploración y explotación.

Desafíos

En ese orden, la entidad también sostiene que el sector enfrenta el desafío de consolidar una minería cada vez más responsable, capaz de generar beneficios económicos, sociales y ambientales de manera equilibrada.

Señala que la actualización del marco legal mediante una nueva Ley Minera, el fortalecimiento institucional y el diálogo permanente con las comunidades serán factores determinantes para asegurar la sostenibilidad del crecimiento proyectado.

