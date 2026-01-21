CEPM destaca avances en energía limpia y resiliencia eléctrica en Fitur 2026

CEPM muestra en Fitur 2026 cómo la energía impulsa la competitividad del turismo dominicano ( FUENTE EXTERNA )

El Consorcio Energético Punta Cana–Macao (CEPM) presentó en FITUR 2026 los avances de su hoja de ruta hacia la carbono neutralidad, destacando el impacto de su modelo energético en el desarrollo y la competitividad del turismo dominicano.

Durante esta edición de la feria, la empresa informó que cumplió al 100 % la primera fase de su proyecto CEPM Zero en 2025, que incluyó la incorporación de 270 MWp de energía solar fotovoltaica, más de 160 MWh en sistemas de almacenamiento de energía (BESS) y la entrada en operación de una planta de generación a gas natural de 37.05 MW, destinada a aportar respaldo flexible al sistema.

CEPM explicó que esta combinación de tecnologías fortalece la resiliencia del sistema eléctrico, garantiza la continuidad del servicio ante picos de demanda o contingencias y facilita la integración segura de energías renovables en zonas turísticas.

La compañía también resaltó los avances en alianzas con sus clientes del sector hotelero, con el desarrollo de más de 25 parques solares en hoteles y complejos turísticos, así como la instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos junto a Evergo.

Estas iniciativas permitirán reducir costos operativos y contribuirán a una reducción acumulada de más de 400 mil toneladas de CO2 en un período de 15 años.

Expansión turística

En materia de expansión turística, CEPM señaló que en 2025 fortaleció y amplió su red eléctrica en Miches, uno de los polos turísticos emergentes del país, para garantizar energía confiable y capacidad operativa a nuevos proyectos hoteleros en desarrollo.

Con una infraestructura moderna, una hoja de ruta definida hacia la carbono neutralidad y una relación estrecha con sus clientes, CEPM reafirmó en FITUR 2026 su papel como aliado estratégico del turismo dominicano, impulsando un modelo energético que acompaña el crecimiento sostenible del principal destino turístico del Caribe.

“Hoy la energía es una ventaja competitiva del turismo del futuro. En CEPM hemos comprobado que un modelo energético confiable, limpio e innovador no solo reduce emisiones, sino que impulsa la competitividad del destino, genera confianza en los inversionistas y transforma la experiencia del visitante”, afirmó Rolando González Bunster, presidente y CEO de InterEnergy Group.

Leer más CEPM y Bávaro Adventure Park inauguran nuevo proyecto fotovoltaico para impulsar la sostenibilidad