Avería eléctrica afecta sectores del Distrito Nacional

Edesur atiende avería eléctrica y anuncia cortes programados para este jueves. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur) informó este miércoles que técnicos de la entidad trabajan para solucionar una avería que provoca la interrupción del servicio eléctrico en varios sectores del Distrito Nacional.

"Nuestros técnicos trabajan para restablecer el servicio en el circuito PARA101, afectado por una avería que provoca interrupciones eléctricas en Ens. Piantini (parcial), Serrallés y Ens. Paraíso (parcial)", detalló Edesur en su cuenta de X.

Se desconoce la hora en que comenzó la avería que afecta el servicio en dichos sectores.

Interrupción este jueves

Previamente, en otro mensaje, Edesur informó que para este jueves 22 de enero se prevé una interrupción del servicio eléctrico en varios sectores del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la subestación Herrera Nueva.

Las localidades afectadas, de forma parcial, son: Zona Industrial de Herrera, Los Restauradores, Residencial Rosmil, Los Cacicazgos y Renacimiento.

La interrupción está prevista en horario de 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

#EdesurInforma | Nuestros técnicos trabajan para restablecer el servicio en el circuito PARA101 afectado por una avería que causa interrupción eléctrica en Ens. Piantini (parcial), Serrallés, Ens. Paraíso (parcial). — Edesur Dominicana (@EdesurRD) January 21, 2026

Leer más Avería afecta exclusivos sectores del Distrito Nacional; Edesur trabaja en la solución