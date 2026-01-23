×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Combustibles
Combustibles

El Gobierno deja sin variación el precio de los combustibles

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes informó que se asignarán RD$128.7 millones en subsidio

    Expandir imagen
    El Gobierno deja sin variación el precio de los combustibles
    Un vehículo recarga combustible en una estación. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó hoy que el Gobierno mantendrá sin variación los precios de los combustibles esenciales, durante la semana del 24 al 30 de enero de 2026, mediante la asignación de un subsidio de 128.7 millones de pesos. 

    Durante el período señalado, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP), con 6.15 pesos por galón; el gasoil regular, con 11.09 pesos, y el gasoil óptimo, con 8.32 pesos.

    Precios de los combustibles

    Para la semana del 24 al 30 de enero, el precio de los hidrocarburos serán los siguientes:

    • Gasolina premium: 290.10 pesos por galón, mantiene su precio

    • Gasolina regular: 272.50 por galón, sin variación

    • Gasoil regular: 224.80 por galón, manteniendo su precio

    • Gasoil óptimo: 242.10 pesos por galón, mantiene su precio

    • Avtur: 199.10 por galón, subiendo 4.33 pesos

    • Kerosene: 231.60 por galón, subiendo 4.70 pesos

    • Fuel oil número 6: 143.42 por galón, aumentando 3.44

    • Fuel oil 1: 160.31 por galón, incrementando 0.78

    • GLP: 137.20 pesos por galón, mantiene su precio

    • Gas natural: 43.97 por metro cúbico, manteniendo su valor

    La tasa de cambio promedio semanal es de 63.38 pesos, de las publicaciones diarias del Banco Central.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.