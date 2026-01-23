El Gobierno deja sin variación el precio de los combustibles
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes informó que se asignarán RD$128.7 millones en subsidio
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó hoy que el Gobierno mantendrá sin variación los precios de los combustibles esenciales, durante la semana del 24 al 30 de enero de 2026, mediante la asignación de un subsidio de 128.7 millones de pesos.
Refidomsa recibe su primera licencia de reexportación de derivados del petróleo
Durante el período señalado, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP), con 6.15 pesos por galón; el gasoil regular, con 11.09 pesos, y el gasoil óptimo, con 8.32 pesos.
Precios de los combustibles
Para la semana del 24 al 30 de enero, el precio de los hidrocarburos serán los siguientes:
Gasolina premium: 290.10 pesos por galón, mantiene su precio
Gasolina regular: 272.50 por galón, sin variación
Gasoil regular: 224.80 por galón, manteniendo su precio
Gasoil óptimo: 242.10 pesos por galón, mantiene su precio
Avtur: 199.10 por galón, subiendo 4.33 pesos
Kerosene: 231.60 por galón, subiendo 4.70 pesos
Fuel oil número 6: 143.42 por galón, aumentando 3.44
Fuel oil 1: 160.31 por galón, incrementando 0.78
GLP: 137.20 pesos por galón, mantiene su precio
Gas natural: 43.97 por metro cúbico, manteniendo su valor
La tasa de cambio promedio semanal es de 63.38 pesos, de las publicaciones diarias del Banco Central.