El Gobierno deja sin variación el precio de los combustibles

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó hoy que el Gobierno mantendrá sin variación los precios de los combustibles esenciales, durante la semana del 24 al 30 de enero de 2026, mediante la asignación de un subsidio de 128.7 millones de pesos.

Durante el período señalado, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP), con 6.15 pesos por galón; el gasoil regular, con 11.09 pesos, y el gasoil óptimo, con 8.32 pesos.

Precios de los combustibles

Para la semana del 24 al 30 de enero, el precio de los hidrocarburos serán los siguientes:

Gasolina premium: 290.10 pesos por galón, mantiene su precio

Gasolina regular: 272.50 por galón, sin variación

Gasoil regular: 224.80 por galón, manteniendo su precio

Gasoil óptimo: 242.10 pesos por galón, mantiene su precio

Avtur: 199.10 por galón, subiendo 4.33 pesos

Kerosene: 231.60 por galón, subiendo 4.70 pesos

Fuel oil número 6: 143.42 por galón, aumentando 3.44

Fuel oil 1: 160.31 por galón, incrementando 0.78

GLP: 137.20 pesos por galón, mantiene su precio

Gas natural: 43.97 por metro cúbico, manteniendo su valor

La tasa de cambio promedio semanal es de 63.38 pesos, de las publicaciones diarias del Banco Central.