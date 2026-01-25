Venezuela busca aumentar su producción petrolera un 18 % en 2026 con reforma legislativa

Venezuela busca aumentar su producción de crudo un 18 % en 2026 con una reforma a su ley petrolera, de cara a una apertura completa a empresas privadas en momentos de fuerte presión de Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro.

En un viraje de su modelo estatista, el país con las mayores reservas probadas de crudo en el mundo se encamina a una apertura petrolera con miras a facilitar los negocios con Estados Unidos e incrementar el flujo de dólares.

"El hito y la meta para el 2026 es al menos crecer en un 18 % más allá de la meta con la cual nosotros cerramos en el 2025", indicó el sábado Héctor Obregón, presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Venezuela logró ese año una cuota de producción de 1.2 millones de barriles de crudo, un hito tras alcanzar mínimos históricos en torno a 360,000 barriles en 2020, pero aún lejos de los 3 millones que extraía a inicios del siglo.

Reforma a la ley de Hidrocarburos y apertura a inversión privada

Una reforma a la ley de Hidrocarburos recibió una primera votación favorable el jueves en el Parlamento venezolano y espera su aprobación definitiva la próxima semana.

"Teníamos una ley de Hidrocarburos que no se encontraba actualizada a lo que nosotros como industria de los hidrocarburos necesitábamos", dijo Obregón a trabajadores de Pdvsa en un acto para discutir la modificación planteada a la normativa.

Reacciones internacionales y contexto político actual

La reforma tiene el objetivo de "conseguir la actualización del ordenamiento jurídico en la materia de hidrocarburos en aras de garantizar que el inversor privado pueda tener seguridad jurídica", precisó desde la refinería de Puerto La Cruz, al oriente del país.

La gestión de la presidenta Delcy Rodríguez, quien asumió funciones de manera temporal tras la captura de Maduro en una incursión militar el 3 de enero, avanza bajo presión del mandatario estadounidense, Donald Trump, que ha dicho estar a cargo del país y que controlará las ventas de crudo.

Rodríguez reportó que el país recibió un primer giro de 300 millones de dólares tras la venta de su petróleo por Estados Unidos.

Arabia Saudita descartó el viernes que la nueva situación en Venezuela tras la captura de Maduro y la intención de Estados Unidos de aumentar la producción de petróleo tenga un "gran impacto" en el mercado.