Manzanillo Gas & Power cierra financiamiento por US$1,067 millones para proyecto energético

Manzanillo Gas & Power (MG&P) informó el cierre del financiamiento por 1,067 millones de dólares para su proyecto integrado de gas natural y generación eléctrica en Manzanillo, provincia Monte Cristi, asegurando la totalidad de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, cuya inversión total supera los 1,700 millones de dólares.

A la fecha, el proyecto registra una inversión acumulada superior a 527 millones de dólares y un avance aproximado del 40 %, conforme al cronograma aprobado e iniciará la inyección de energía al sistema a finales de 2027 y se prevé su conclusión a inicios de 2028.

MG&P integra una terminal de importación, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (GNL), junto con dos plantas de ciclo combinado de aproximadamente 420 megavatios cada una.

La infraestructura incluye además un gasoducto de interconexión y una línea de transmisión de 345 kV, que permitirá la integración de la energía al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

El financiamiento fue estructurado por Citi, JPMorgan, IDB Invest y CAF, con la participación de bancos internacionales y nacionales .

"Este cierre financiero fortalece la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico dominicano, incrementa en más de un 15 por ciento la capacidad instalada del país y reduce la dependencia de combustibles más costosos y de alta emisión. El proyecto permitirá sustituir fuel oil y diésel por gas natural, disminuyendo el impacto ambiental, aportando estabilidad de precios y mayor resiliencia al SENI, en alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y el Pacto Eléctrico 2021–2030", señaló Luis Mejía Brache, presidente del Consejo de Administración de MG&P.

Empleos

Durante la fase de construcción, el proyecto generará más de 2,000 empleos directos, además de dinamizar la contratación de proveedores y servicios locales, informó la emrpesa.