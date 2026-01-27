Edesur dice que en el año 2025 redujo en 48 millones de dólares su déficit operativo

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur señala que alcanzó recaudaciones por 797.5 millones de dólares que representan un 98.5 %, respecto al año anterior, a pesar de una devaluación de la moneda superior al 4 %. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur Dominicana) informó este martes que en el 2025 redujo en 48 millones de dólares (equivalentes a 3,053 millones de pesos) su déficit corriente, mediante una disminución de sus gastos operativos y financieros, mejoras en la cobranza y en los precios de la compra de energía.

Según una nota de prensa de la distribuidora, los datos preliminares de cierre de año muestran que el déficit corriente de 2025 fue de 413.7 millones de dólares, un 10 por ciento menos que los 461.7 millones de dólares que alcanzó en el 2024.

Señala que alcanzó recaudaciones por 797.5 millones de dólares que representan un 98.5 %, respecto al año anterior, a pesar de una devaluación de la moneda superior al 4 %.

"Esos resultados se obtuvieron gracias a las mejoras en la tasa de cobranza, que se incrementó de 96.9 por ciento en 2024 a un 97.5 por ciento en el 2025, y una firme persecución del fraude eléctrico", señala.

Compra de energía

Edesur sostuvo que redujo el precio medio de la compra de energía y bajó el monto pagado a generadores por este concepto a 1,057.9 millones de dólares en 2025 frente a los 1,102.2 millones de dólares de 2024.

Como parte de su política de eficientización, la empresa dice que logró una reducción en los gastos corrientes, especialmente en los renglones de personal, gastos financieros y otros gastos operativos.

Para el año pasado el balance de los gastos corrientes fue de 153.3 millones de dólares, frente a 168.9 millones de dólares en 2024, lo que representa una reducción de 15.6 millones de dólares.

Los gastos de personal pasaron de 59.8 millones de dólares en el 2024 a 48.7 millones de dólares, en el 2025, 11.1 millones de dólares menos, mientras que los gastos financieros se redujeron de 8.5 millones de dólares a 6.3 millones de dólares.

Te puede interesar Edesur amplía sus puntos de recarga para clientes del servicio prepago