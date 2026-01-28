Trump aprueba cable submarino entre República Dominicana y Puerto Rico

La inversión estimada asciende a US$1,200 millones para la instalación del cable submarino y cerca de US$1,000 millones adicionales para la generación de electricidad. ( FUENTE EXTERNA )

La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprobó el proyecto de interconexión eléctrica mediante un cable submarino entre la República Dominicana y Puerto Rico, con el objetivo de contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico de la isla vecina, afectado por los desastres naturales como los huracanes Irma y María en 2017.

El anuncio fue realizado por el presidente Luis Abinader durante un almuerzo con representantes de los medios de comunicación, celebrado en el Salón Verde del Palacio Nacional.

El mandatario calificó la aprobación como un paso decisivo para la materialización de un proyecto que permitirá la interconexión de los sistemas eléctricos de ambas naciones.

Abinader destacó que esta iniciativa fortalecerá la capacidad de intercambio energético, aumentará la resiliencia ante contingencias y facilitará una mayor integración de energías renovables en la región del Caribe.

Asimismo, señaló que este avance es resultado de una diplomacia activa y de una visión estratégica orientada a garantizar seguridad energética, sostenibilidad y competitividad para el país.

Inicio del proyecto

El pasado 4 de septiembre del 2024, durante una intervención en Nueva York, el presidente Abinader había adelantado que el objetivo del Gobierno es crear un excedente de generación eléctrica para el año 2027, suficiente para suplir energía a Puerto Rico a través de un cable submarino.

En esa ocasión, estimó que la República Dominicana deberá invertir alrededor de 5,400 millones de dólares en los próximos años para fortalecer el sistema eléctrico nacional en los segmentos de generación, transmisión y distribución.

"Nuestro objetivo es lograr una reserva fría para el año 2027, creando un excedente que nos permita tender un cable submarino para vender electricidad a Puerto Rico", afirmó el mandatario.

Proyecto Hostos

La iniciativa, denominada Proyecto Hostos, en honor al intelectual Eugenio María de Hostos, contempla la instalación de un cable submarino de alta tensión entre ambos territorios, separados por aproximadamente 160 kilómetros.

De acuerdo con la empresa Caribbean Transmission Development Company, el proyecto permitirá añadir hasta 500 megavatios (MW) al sistema eléctrico de Puerto Rico, lo que representaría cerca de una sexta parte de la demanda eléctrica de la isla en horas pico.

La compañía informó que la inversión estimada asciende a US$1,200 millones para la instalación del cable submarino y cerca de US$1,000 millones adicionales para la generación de electricidad.

Rafael Vélez, presidente y CEO de Caribbean Transmission, junto a Tirso Selman, director del Proyecto Hostos, indicaron que los trabajos podrían iniciar en 2027.

Aseguraron que el proyecto no afectará el suministro energético de la República Dominicana, ya que contará con infraestructura propia de generación y garantizaron que la instalación se realizará bajo estrictos criterios ambientales para proteger los ecosistemas marinos.