Emilio Contreras: el nuevo titular de un Edeeste en el que los gerentes no pasan del año

Fachada de una de las sucursales de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) en Santo Domingo. ( ARCHIVO )

El ingeniero eléctrico Emilio Contreras encabezará la administración de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), donde la constante parece ser el cambio: se trata de la sexta designación en una institución en la que ninguno de sus gerentes generales ha durado más de un año durante las dos gestiones de gobierno de Luis Abinader.

El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED) dio a conocer públicamente la elección de Contreras luego de que el pasado gerente general, Mario Pizarro, renunciara para "atender compromisos y asuntos personales en su país de origen (Chile), lo que imposibilita su permanencia en la posición".

El liderazgo de Contreras –con más de 25 años de experiencia en el sector eléctrico– será determinante para sumar estabilidad gerencial a una compañía estatal cuyas pérdidas energéticas son las más elevada de todas las EDE, con un 57 % hasta octubre del 2025, según los datos más recientes del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

En el mismo período de tiempo, las compañías homólogas Edesur y Edenorte solo tuvieron dos cambios en su gestión: José Luis Actis se mantiene como gerente de Edesur hasta la actualidad luego del cuatrienio que asumiera Milton Morrison, mientras que en Edenorte Gustavo Martínez es el gerente desde febrero del 2025, relevando a Andrés Cueto, en el cargo desde agosto del 2020.

La inconformidad del Presidente

Al inicio de su primera gestión de Gobierno (2020-2024), el presidente de la República, Luis Abinader, nombró al ingeniero Tomás Ozuna Tapia para que administrara a Edeeste, cargo en el que se mantuvo hasta mayo del 2021.

Previo a su destitución, el mandatario –quien ya tenía nueve meses al frente de la administración pública– había señalado que el manejo ineficiente de las EDE era una "de las principales quejas" que tenía de los Gobiernos anteriores, tras considerar que ninguno había ofrecido una solución atinada.

"Hay que tener un balance entre tener una mayor eficiencia en la administración de las EDE, que todos los Gobiernos han sido bastante ineficientes", remarcó en ese momento.

Astacio: de Edeeste a la SIE De este modo, Andrés Astacio–quien en ese momento era el vicepresidente ejecutivo del CUED– pasó al frente de la institución desde mayo del 2021 hasta agosto del 2022, cuando fuera designado como el Superintendente de Electricidad (SIE) en sustitución de Rafael Velazco, quien renunció al cargo.

Cobros irregulares, reconocidos por Andrés Portes

En ese momento, el CUED anunció que la institución estaría al frente de Andrés Julio Portes, un ingeniero con décadas de experiencia en el sector energético y que ya contaba con experiencia como gerente de la oficina de Edesur en San Cristóbal.

En mayo del 2023, Portes reconoció públicamente la incidencia de malas prácticas en la reparación del servicio por parte de los técnicos externos de las EDE, quienes incurrían en estas prácticas para cobrarle a los usuarios e incluso dilatar la solución del problema.

Asimismo, Portes fue vocal con cómo los usuarios conectados ilegalmente al suministro eléctrico sobrecargaban el sistema y generaban un desabastecimiento temporal del suministro eléctrico por la avería, temas que en su momento ocuparon espacio en la palestra.

Faltando dos meses para cumplir su primer año, Portes fue destituido. El CUED alegó que la decisión formaba parte "de los cambios para resolver los problemas que enfrenta el suministro de energía en el área de concesión de la distribuidora".

Manuel Mejía Nault y la alteración de facturas

El 30 de junio del 2023 se informó la designación de Manuel Mejía Nault –con más de 30 años en el sector energía y pasado gerente de operaciones de la Empresa de Transmisión de Electricidad Dominicana (ETED) desde el 2013 hasta el 2020– para suceder a Portes en el cargo.

Se mantuvo en la gerencia de ese organismo hasta el 21 de octubre del 2024, cuando Mario Pizarro –entonces director comercial de Edeeste– asumiera como gerente interino.

Meses después de la salida de Mejía Nault, el presidente del CUED, Celso Marranzini, aseguró que la destitución estuvo vinculada a la alteración de facturas de pago dentro de la entidad que habrían afectado a 42,000 clientes del servicio.

De Pizarro a Contreras

De este modo, Pizarro estuvo al frente de Edeeste hasta su dimisión, período que fue reconocido por el CUED, que destacó que Pizarro asumió "con entrega y profesionalismo".

De acuerdo a la nota de prensa del CUED, Contreras posee más de 25 años de experiencia nacional e internacional, tanto en el sector público como en el privado, destacándose en la implementación de programas y proyectos de infraestructura de transmisión y distribución eléctrica, el desarrollo de facilidades de generación eléctrica renovable y la ejecución de programas de reducción de pérdidas de energía.

Las decisiones que tomará el ingeniero serán decisivas para administrar una institución que ya viene de una sostenida fluctuación de liderazgos, y cuyo manejo –entre las pérdidas de energía, las quejas de los clientes, los casos mediáticos y el historial de irregularidades en el servicio– complejizan su administración.

