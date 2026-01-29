Edesur pone en operación transformador de 40 MVA en subestación de Barahona

El transformador tiene niveles de tensión de 69/12.8 kV, conforme a Edesur. ( FUENTE EXTERNA )

Edesur Dominicana informó este jueves la puesta en servicio de un nuevo transformador de potencia de 40 megavoltioamperios (MVA) en la subestación eléctrica de Barahona, lo que dijo permitirá una mejora significativa en la calidad y estabilidad del suministro eléctrico en la zona.

A través de una nota de prensa, la institución indicó que más de 34,000 usuarios residenciales, comerciales e industriales se benefician de manera directa con la entrada en operación del equipo, que forma parte de su plan de expansión y modernización para fortalecer la capacidad del sistema eléctrico en su área de concesión.

El transformador, con niveles de tensión de 69/12.8 kV, contribuirá a reducir las interrupciones del servicio, especialmente en períodos de alta demanda, además de garantizar mayor estabilidad del voltaje y un suministro más confiable y continuo.

Indicó que la instalación impacta seis circuitos, desde el BARA101 hasta el BARA106, reforzando el servicio en sectores como Blanquizales, La Playa, Barrio Enriquillo, Pueblo Nuevo, Alto Velo, Villa Estela, Palmarito, Los Guandules, Barrio 30 de Mayo, La Hortaliza, El Malecón y Riochill, entre otros.

Comunidades beneficiadas

Asimismo, el proyecto beneficia a los distritos municipales de El Cachón, La Guázara, Pescadería, Villa Central y la zona rural de Santa Elena, así como al municipio de La Ciénaga y comunidades como Juan Esteban, El Quemaito, El Arroyo y el distrito municipal de Bahoruco.

Edesur indicó que también se fortalecerá el suministro en comunidades de Pescadería como La Hoya, Habanero, Hato Viejo y Come Callao, localidades que por años enfrentaron limitaciones en el servicio eléctrico.

Como parte de las acciones complementarias, la empresa trabaja en la normalización del servicio en sectores como Blanquizales, con el objetivo de reducir las conexiones ilegales que provocan averías y afectan la red de distribución.

El transformador instalado en Barahona forma parte de un lote de equipos que llegó al país en junio del año pasado para reforzar el suministro eléctrico en provincias como San Cristóbal, Peravia, San Juan, Azua, Elías Piña y el Gran Santo Domingo beneficiando a unos 500,000 clientes.