Energía y Minas entrega cuatro proyectos de electrificación rural en Samaná

Parte de los postes y tendido eléctrico instalado durante el proyecto. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, entregó este fin de semana cuatro proyectos de electrificación rural en la provincia Samaná, con impacto positivo y directo a 179 hogares y 537 personas residentes en el municipio Sánchez y el distrito municipal Arroyo Barril.

Las comunidades favorecidas son Callejón Los Hernández, en La Garita; los callejones Tiola y La Funeraria, en el municipio de Sánchez; así como el Callejón del Dajao y Calle Pepe, en Los Róbalos, donde fueron extendidas redes eléctricas de media y baja tensión, instalados postes, transformadores, acometidas domiciliarias y luminarias LED.

Durante el acto de entrega, Santos afirmó que el fortalecimiento del servicio eléctrico en esos territorios representa un antes y un después para las familias que residen en cada una de las citadas comunidades.

Subrayó que la electricidad trasciende la infraestructura y se traduce en bienestar cotidiano en las zonas donde la Dirección de Electrificación Rural realiza instalaciones o reforzamiento de redes.

"La energía no es un lujo, es una herramienta para vivir mejor. Es la luz que permite a un niño estudiar de noche, a una madre conservar sus alimentos, a un campesino proteger su producción y a una familia sentirse más segura cuando cae la tarde", señaló.

Asimismo, el funcionario reiteró el compromiso del Gobierno con el desarrollo de las zonas rurales. Las intervenciones fueron ejecutadas por la Dirección de Electrificación Rural y Suburbana (DERS), como parte del programa Llevando Luz, orientado a garantizar el acceso universal a la electricidad.

Detalles del proyecto

El proyecto incluyó la colocación de 86 postes de hormigón pretensado, el tendido de 3,911 metros de líneas eléctricas con conductores AAAC y cable tríplex, la instalación de tres transformadores con una potencia total de 240 kVA, la conexión de 181 acometidas domiciliarias a 120 voltios y la colocación de 55 luminarias LED para el alumbrado público.

La gobernadora de Samaná, Teodora Mullix Geraldino, afirmó que las comunidades beneficiadas se sienten orgullosas, ya que se ha llevado energía eléctrica a zonas que antes carecían del servicio o lo recibían de manera deficiente.

En tanto, el senador Pedro Catrain sostuvo que llevar electricidad a esos sectores representa un paso significativo para el desarrollo de las comunidades, al tratarse de una necesidad impostergable. Agregó que el mandatario mantiene su atención puesta en la provincia Samaná y, de manera particular, en el municipio de Sánchez.