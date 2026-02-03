Proyecto Hostos instalaría planta de generación eléctrica en San Pedro para suplir a Puerto Rico

El proyecto Hostos, que busca producir energía en la República Dominicana y transportarla a través de un cable submarino hasta Puerto Rico, construiría una planta de generación en la provincia San Pedro de Macorís desde la cual suplirá la electricidad a la vecina isla.

Así lo comunicó en conversación con Diario Libre, Rafael Vélez Domínguez, presidente de Caribbean Transmissión Development Company (CTDC), empresa promotora de la obra, quien indicó que la inversión del proyecto ascendería a 2,500 millones de dólares.

Vélez Domínguez aclaró que la central que levantarían en territorio dominicano, que está diseñada para operar a gas natural y para "quemar" hidrógeno verde cuando este comercialmente disponible, es para suplir energía exclusivamente al mercado puertoriqueño.

"Nosotros no estaremos robándole capacidad al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de la República Dominicana, aunque la planta permitirá la interconexión en caso de emergencia", declaró.

Reveló que trabajarán con el Gobierno dominicano y el de Puerto Rico para elaborar la reglamentación, hasta la fecha inexistente, "de manera que podamos intercambiar electricidad entre ambos países"

El presidente de la CTDC declaró que extraoficialmente recibieron el permiso del Departamento de Energía de los Estados Unidos, con una no objeción del Departamento de Estado y el de Guerra.

"Una vez notificados formalmente, además de obtener los permisos en República Dominicana y en Puerto Rico, vamos a proceder a hacer las órdenes de compra de los equipos más grandes, que son la planta de generación, la convertidora (de energía) y el cable. Son equipos que se tardan mucho en fabricar y que están en alta demanda por la inteligencia artificial, por eso tenemos que tratar de poner esas órdenes lo antes posible", explicó.

Afirmó que en el cronograma de la empresa continua el año 2031 como el período en el cual estarán vendiendo electricidad, aunque señaló que hay algunas labores civiles que deben comenzar a realizar en el 2027.

"Nos sentimos confiados en que obtuvimos ese permiso presidencial que legitima el proyecto, dado que ya es el Gobierno de los Estados Unidos que entiende que este es viable y que está en los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico", manifestó.

Resultados de estudios

Sobre los estudios para la construcción de la obra eléctrica, el titular de la Caribbean Transmissión Development Company comunicó que los resultados de los estudios de ingeniería conceptual y general señalan que el proyecto es viable.

"Se sometió ingeniería suficiente para que el Departamento de Energía federal pueda aprobar el proyecto, al igual que se hicieron estudios con Luma, que es la operadora en Puerto Rico de la red de transmisión y distribución para entender bien cómo la energía entra al sistema y el efecto que pudiera tener", expresó.